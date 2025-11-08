El Faşir'de yeni toplu mezarlar

Laboratuvarın X platformundan paylaştığı son raporda, “El Faşir’deki bir hastane ve cami yakınlarında, toplu mezarlara işaret eden en az iki noktada toprak hareketliliği tespit edildiği” ifade edildi. Raporda ayrıca, "uydu görüntülerinde cesetlerle örtüşen en az 34 ayrı bölgenin belirlendiği" aktarıldı. Rapora göre, Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) şu anda gözaltı merkezi olarak kullandığı bir doğum hastanesinin yakınında daha önce tespit edilen ceset yığınlarının kaybolduğu ve bölgede yeni hendekler açıldığı gözlendi.