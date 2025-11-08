Yeni Şafak
El Faşir'de yeni toplu mezarlar

04:008/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
El Faşir.
ABD’de Yale Üniversitesi İnsani Araştırmalar Laboratuvarı, Sudan’ın Batı Darfur bölgesinde yer alan El Faşir kentinde “toplu mezar” ve “cesetlerden kurtulma faaliyetleri”ne ilişkin yeni uydu görüntüleri tespit edildiğini bildirdi.

Laboratuvarın X platformundan paylaştığı son raporda, “El Faşir’deki bir hastane ve cami yakınlarında, toplu mezarlara işaret eden en az iki noktada toprak hareketliliği tespit edildiği” ifade edildi. Raporda ayrıca, "uydu görüntülerinde cesetlerle örtüşen en az 34 ayrı bölgenin belirlendiği" aktarıldı. Rapora göre, Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) şu anda gözaltı merkezi olarak kullandığı bir doğum hastanesinin yakınında daha önce tespit edilen ceset yığınlarının kaybolduğu ve bölgede yeni hendekler açıldığı gözlendi.

4 METRE GENİŞLİĞİNDE HENDEK

Laboratuvar, El Faşir’in birinci derece semtinde, Suudi Hastanesi yakınındaki bir cami yanında yaklaşık 7 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde bir hendek bulunduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha önce bu bölgede 450 hasta ve sağlık personelinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Raporda ayrıca, HDK’nın bir yılı aşkın süre süren kuşatması sırasında inşa ettiği toprak bariyerin yakınlarında toplu infazlara dair kanıtlar bulunduğu kaydedildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada, El Faşir’de yaşandığı bildirilen vahşetlerin doğrulanması halinde bunların “Roma Statüsü kapsamında savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil edebileceği” uyarısında bulunmuştu.



#Sudan
#El faşir
#Katliam
