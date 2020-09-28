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HATAY

El Kaide'nin kritik ismi eşi ve 3 çocuğu ile birlikte Hatay'da yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un hudut birlikleri tarafından Hatay’ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yakalanarak Babatorun Jandarma Karakoluna teslim edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

  • "Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalanarak Babatorun Jandarma Karakolu'na teslim edildi."

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