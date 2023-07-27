Eminağaoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Kılıçdaroğlu’nun başkanlığı hukuken düştü

"Siyasi Partiler Yasası’nın 15/2. maddesi hükmüne göre, en çok üç yıl için seçilen genel başkanın genel başkanlık görevi, bu süre dolduğunda kendiliğinden sona eriyor. Yasada, hatta tüzükte bile, mevcut genel başkanın görevi, yeni genel başkan seçilip göreve başlayıncaya kadar devam eder şeklinde bir hüküm yer almıyor. Sayın Önder Sav’ın, önceki günlerde verdiği beyanatında, 'CHP Genel Başkanı'nın görev süresi doluyor' diyerek işaret ettiği durum bu olmalı. Hukuksal durum kısa ve öz olarak ifade edilmiş. Burada görevi düşüyor, görev süresi kendiliğinden sona eriyor. Böyle bir durumda, genel başkanlık makamı boşluk kaldırmayacağından, Siyasi Partiler Yasası'nın 15/5. maddesindeki düzenlemeye göre, PM'nin toplanarak, partiyi temsil yetkisini kendi içlerinden bir kişiye vermesi gerekiyor. Bu durum, PM'ye yasanın verdiği zorunlu bir görevdir. PM, bu gündemle olağanüstü toplanmak durumunda. PM'nin toplanarak, nitelikli yeter sayı aranmadan konuyu karara bağlaması, sonrasında da 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerekiyor. Genel başkanın görev süresi en çok 3 yıllık sürenin bitimi ile sona ermesine rağmen, Siyasi Partiler Yasası’nın 16/2. maddesine göre, PM “iki olağan kurultay” arasında görev yaptığından, bu nedenle genel başkanın aksine, PM'nin görevi en çok 3 yıllık süre dolunda sona ermiyor. Bu durum karşısında da PM, yetki ve görevlerinin yerine getirmek durumundadır. Yine CHP Tüzüğü'nün 38/1-3. maddesinde delege tanımı yapılmış ve kurultay delegeleri de bu tanım içinde ifade edilmiş olup, 'delegelerin de görevlerinin yeni delegeler seçilinceye kadar' devam edeceği belirtilmiştir. Henüz yeni kurultay delegeleri seçilmediği için, olağanüstü kurultay, 2020 yılındaki kurultay delegelerinden, delegelikleri devam edenlerle toplanmak durumundadır."