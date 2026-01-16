Yeni Şafak
tvnet
Emine Erdoğan'dan öğrencilere yarıyıl tatili tebriği

10:5916/01/2026, Cuma
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarıyıl tatiline çıkan tüm öğrencileri tebrik etti.

Paylaşımında, eğitim-öğretim yılının ilk yarısını başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri kutlayan Emine Erdoğan, "Yarıyıl tatilinin çocuklarımızın dinlenmeleri, kendilerini yeniden keşfetmeleri ve yeni hedeflere hazırlanmaları için vesile olmasını temenni ediyorum. Bilgi ve erdemle güçlenen değerli öğrencilerimizin yolu daima açık olsun." ifadelerini kullandı.




