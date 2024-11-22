En çok AK Partili belediyeler için soruşturma izni verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, belediyelerle açılan soruşturmalara ilişkin konuştu. Bakan Yerlikaya, soruşturmalarda adil olduklarını belirterek, AK Partili belediyelere de soruşturma açtıklarına işaret etti. Yerlikaya, en çok soruşturmanın CHP belediyelere açıldığını, en çok soruşturma izninin ise AK Partili belediyeler için verildiğini söyledi. Yerlikaya, önceki gece bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yerlikaya, belediyelere bin 701 soruşturmaya açıldığını söyledi ve en çok soruşturma onayının CHP için verildiğini bildirdi.