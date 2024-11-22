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En çok AK Partili belediyeler için soruşturma izni verildi

En çok AK Partili belediyeler için soruşturma izni verildi

Uğur Duyan
04:0022/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, belediyelerle açılan soruşturmalara ilişkin konuştu. Bakan Yerlikaya, soruşturmalarda adil olduklarını belirterek, AK Partili belediyelere de soruşturma açtıklarına işaret etti. Yerlikaya, en çok soruşturmanın CHP belediyelere açıldığını, en çok soruşturma izninin ise AK Partili belediyeler için verildiğini söyledi. Yerlikaya, önceki gece bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yerlikaya, belediyelere bin 701 soruşturmaya açıldığını söyledi ve en çok soruşturma onayının CHP için verildiğini bildirdi.


160 BİN YABANCIYA YATIRIMDAN VATANDAŞLIK

Yerlikaya, AK Parti'ye 301, CHP'ye 338, MHP'ye 46, DEM Parti'ye 16, bağımsızlara 17 soruşturma açıldığını söyledi. Bin 701 soruşturmadan 176'sına izin verildiğine de dikkat çeken Yerlikaya, AK Parti'ye açılan soruşturmalardan 59'una; CHP'de 58'ine, MHP'de 21'ine, İYİ Parti'de 7'sine, DEM Parti'de 10'una izin verdiklerini kaydetti. Yerlikaya, bir soru üzerine "159 bin 433 yabancı yatırım yaparak Türk vatandaşlığını kazanmıştır ama bunların 46 bin 163'ü yatırımcı; onların 35 bin 399'u eş, 77 bin 871'i çocuğudur" diye konuştu.


#politika
#AK Parti
#TBMM

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