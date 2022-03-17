Gündem EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alacağını bildirdi
İSTANBUL

EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alacağını bildirdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik üretim maliyetlerinde yaşanan fiyat artışlarının kısa ve uzun vadeli etkilerinin değerlendirileceğini belirterek, elektrik maliyeti ve fiyatlarındaki artışa karşı altı aya kadar önlem alabileceğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alacağını bildirdi
EPDK, elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alacağını bildirdi.

EPDK'den yapılan açıklamada, bugünkü kurul toplantısında tüketiciye yönelik enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik karar alındığı aktarıldı.

Elektrik Piyasası Kanunu'na eklenen hükümle dünyada enerji piyasalarında oluşan fiyat artışlarının tüketicileri daha fazla etkilememesi için kurumun önlem alabilmesine imkan sağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Maliyetler farklılık gösterebilmektedir

"Ülkemizde hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, yerli kömür, ithal kömür ve doğal gaz gibi birbirinden farklı kaynaklar vasıtasıyla üretilen aynı miktarda elektrik enerjisi için katlanılan maliyetler birbirinden oldukça farklılık gösterebilmektedir. Yurt dışı piyasalardan kaynaklanan kömür ve doğal gaz maliyetlerindeki artışlar piyasamızda oluşan elektrik fiyatlarını da etkilemektedir. Bu durum maliyetleri nispeten daha az artan kaynaklardan üretilen elektriğin satış bedelinin de artmasına neden olabilmektedir. Bu maliyet farklılıkları, birbirine yakın seyrederken ve elektrik piyasamızda herhangi bir soruna sebep olmazken, üretim kaynak maliyeti farklılıklarında yaşanan artışlar serbest piyasa fiyatlarında makulün üstünde artışları da getirebilmektedir."

Kanunun verdiği imkanlara göre ölçü alınacak

Açıklamada, aynı ürün için bazı kaynak türlerindeki santrallerin maliyetlerini dahi karşılayamadığına işaret edilerek, "Başka kaynak türlerinde ise aşırı oranda karlar oluşabilmektedir. Bu durum sadece üreticiler açısından değil ister serbest piyasadan, isterse düzenlenen tarifeden enerji alsın bütün tüketicilerimize fiyat artışı riski olarak yansıyabilmektedir. Bu nedenle elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeniyle üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması ve piyasanın sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülebilmesi için kanunun verdiği yetki çerçevesinde kurumumuzun alacağı önlemlerin usulü belirlenmiştir. Usul ve esaslar çerçevesinde arz güvenliği veya fiyat artışlarının tüketicilerimize olan etkileri kısa ve uzun dönemli olarak değerlendirilmesi sonucunda oluşan şartlar değerlendirilerek serbest piyasa yapısını bozmadan ve piyasanın işleyişine müdahale etmeden Kurumumuzun kanunun cevaz verdiği ölçüde altı aya kadar önlem alması sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

EPDK'nin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile arz güvenliği başta olmak üzere elektrik enerjisi ve kaynaklarının fiyatlarını yurt içi ve yurt dışında takip etmeye devam edeceği aktarılan açıklamada, gerekli görülmesi halinde kanun ve mevzuat kapsamında bütün önlemlerin alınacağı vurgulandı.

Fatih Terim'e büyük destek
SPOR
Fatih Terim'e büyük destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Elektrik tarifelerine düzenleme
FOTOĞRAF 12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarında yeni bir düzenlemeye gidileceğini duyurdu.
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Ulusa sesleniş konuşmasının son bölümünde, vatandaşlara müjdeyi veren Erdoğan, KDV'nin yüzde 18'den 8'e indiğini bildirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
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\"Son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi de bugün netleştirdik.
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Meskenler ile tarım sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür.
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​Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate aylık 240 kilovat saate yükseltilmiştir.
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Böylece tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile 14 arasında bir indirim sağlanmış olmaktadır.
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Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir.
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Kademe uygulamasını ticarethane statüsündeki abonelere de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. <br>
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Ticarethanelerde statüsündeki, elektrik abonelerinin günlük 30 kilovat saate aylık 900 kilovat saate kadar olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır.
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Bu şekilde esnaf ve sanaatkârlarımızın da yıllık 7 milyar liralık daha az fatura ödemelerini sağlıyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Elektrik tarifelerine düzenleme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, elektrik tarifelerinde bugün yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Erdoğan, "Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi bugün netleştirdik. Meskenlerde ve tarımsal üretimde kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den 8'e düştü." diye konuştu. Bir müjdeyi de ticarethaneler için veren Erdoğan, "Ticarethanelerde statüsündeki, elektrik abonelerinin günlük 30 kilovat saate aylık 900 kilovat saate kadar olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır." dedi. Peki elektrik kw fiyatı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği fırsatlardan kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...
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