Epstein'in gizli depoları lağım gibi

ABD'li pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in, ABD'nin farklı bölgelerinde kiralık 6 deposunun bulunduğu belirlendi. Bu depolardan birisinde, video kayıtları, telefon rehberleri, isim listeleri, yüzlerce insana ait çıplak görsellerin bulunduğu belirlendi.
The Telegraph, Jeffrey Epstein tarafından kiralanan 6 gizli deponun varlığını ortaya çıkardı. Gazetenin haberine göre, depolardan birinde bilgisayarlar, video kasetler, “seks kölesi kılavuzları” ve çıplak kadınların fotoğrafları bulunuyor. The Telegraph, bu hafta başında, Epstein'ın 2005 yılında polis baskını öncesinde bunları soruşturmacılardan gizlemek amacıyla özel dedektiflere Florida'daki mülkünden bazı eşyaları kaldırmaları için para ödediğini ortaya çıkarmıştı. Habere göre depolardaki eşyalar, pedofili soruşturması sürerken birkaç yıl boyunca Palm Beach'teki yakındaki bir depoda saklandı. Depo, Riley Kiraly dedektiflik ajansı tarafından Epstein adına kiralanmıştı ve bu şekilde kiralanmış 6 depo bulunuyor.
ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ Mİ KAYDETTİ
Gazete, Palm Beach'teki depoda neler bulunduğunu belirledi. Kilitli depoya ait dökümlere göre, üç bilgisayar, 29 adres defteri ve Florida'daki masözlerin üç sayfalık bir listesinin bulunuyor. Gizli depolama biriminde ayrıca Epstein'in kurbanlarına ait olduğu düşünülen çıplak fotoğraflar, düzinelerce pornografik dergi, VHS kasetleri ve küçük yaştakilere ait DVD'ler de bulunuyor. Depolama ünitesinde ayrıca, birinin duştayken çekilen görüntüleri ile iç çamaşırlı bir kadına ait görseller de var. Deponun kayıtlarında, 2005 takvimi, tebrik kartları, mektuplar ve laboratuvar sonuçları içeren bir 8 mm video kaset de var. Yıllar sonra FBI tarafından iki bilgisayar sabit diskinin kopyaları ele geçirilse de, kilitli odadaki materyallerin herhangi birinin bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Palm Beach'teki depo, Epstein'in dosyaları, bilgisayarları ve diğer eşyaları saklamak için kullandığı bilinen en az altı depodan sadece biri. The Telegraph tarafından incelenen arama emirleri, ABD yetkililerinin bu depolara hiç baskın yapmadığını ve bu depolarda Epstein ve ortaklarıyla ilgili görülmemiş kanıtlar bulunma olasılığını ortaya koyuyor. Epstein'e ilişkin açıklanan deliller içinde, Gözetleme kameralarına bağlanacak ekipmanlar da dahil olmak üzere bazı bilgisayar malzemeleri kayıp görünüyor. Bu durum, Epstein'in kendi cinsel tatmini veya şantaj amacıyla, insanların bilgisi dışında açık saçık gizli materyaller kaydetmiş olabileceği yönündeki spekülasyonları körükledi. Depolardan bu tür kayıtların ortayı çıkması bekleniyor.
Clinton kongre üyelerine ifade verdi
- Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Epstein soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyelerine New York'ta gerçekleşen kapalı oturumda ifade verdi. Basına kapalı gerçekleşen oturumda Clinton, Epstein dosyalarında kendisi ve eşi Bill Clinton hakkında ortaya çıkan iddialarla ilgili olarak Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı. Clinton, sosyal medyadan yayınladığı 4 sayfalık açıklamasında, "Onların suç faaliyetlerinden hiç haberim yoktu. Bay Epstein ile de hiç karşılaştığımı hatırlamıyorum." ifadesini kullandı. Bugün ise eski ABD Başkanı Bill Clinton, Kongre üyelerinin sorularını yanıtlayacak.
Davos’un Başkanı Brende istifa etti
- İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen yıllık toplantılarla bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Borge Brende, ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein ile geçmişteki bağlarına yönelik başlatılan bağımsız soruşturmanın ardından istifa etti. WEF’den yapılan açıklamada, Brende'nin 8,5 yıllık görev süresinin ardından istifa ettiği belirtildi. Forumun en tepe isminin Epstein davası belgelerinde yer alması, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken kurumun tarafsızlığı tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.