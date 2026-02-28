Yeni Şafak
Erbakan Hoca dualarla anıldı

AK Parti heyeti merhum Erbakan Hoca'yı kabri başında dualarla andı

Eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 15’inci yılında kabri başında anıldı.

Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine Erbakan’ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim okunan, dualar edilen törende Fatih Erbakan, “Erbakan Hocamız denildiğinde akla feraset gelir. Daha kırk yıl öncesinden bugün Orta Doğu’da yaşanan olayları öngören bir feraset. Yine Erbakan Hocamız denildiğinde akla cesaret gelir. İncirlik Üssü’nü kapatan, Çekiç Güç’ü gönderen; Amerikan Büyükelçisi’nin tüm uyarılarına rağmen D-8’i kuran bir cesaret. Birlik ve beraberlik içinde, Erbakan Hocamızın çizdiği yolda yürümeye; onun gösterdiği ‘Yeniden Büyük Türkiye’, ‘İslam Birliği’ ve ‘Adil Bir Dünya’ hedeflerine ulaşmak için gayret edeceğimizi ifade ediyorum” dedi.

KABRİNE KARANFİL

Erbakan Hoca, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nca da vefatının 15. yılı nedeniyle mezarı başında anıldı. Programa AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve bir grup partili katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden katılımcılar, daha sonra Erbakan’ın kabrine karanfil bıraktı.



