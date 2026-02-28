Erbakan Hoca dualarla anıldı

Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine Erbakan’ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim okunan, dualar edilen törende Fatih Erbakan, “Erbakan Hocamız denildiğinde akla feraset gelir. Daha kırk yıl öncesinden bugün Orta Doğu’da yaşanan olayları öngören bir feraset. Yine Erbakan Hocamız denildiğinde akla cesaret gelir. İncirlik Üssü’nü kapatan, Çekiç Güç’ü gönderen; Amerikan Büyükelçisi’nin tüm uyarılarına rağmen D-8’i kuran bir cesaret. Birlik ve beraberlik içinde, Erbakan Hocamızın çizdiği yolda yürümeye; onun gösterdiği ‘Yeniden Büyük Türkiye’, ‘İslam Birliği’ ve ‘Adil Bir Dünya’ hedeflerine ulaşmak için gayret edeceğimizi ifade ediyorum” dedi.