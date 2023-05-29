'Erdoğan kazanırsa heykelini dikerim' demişti: AK Parti'den Tanju Özcan'a çimento

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın mayıs ayı Meclis toplantısında söylediği, “Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu’nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim” sözüne istinaden AK Parti Bolu Gençlik Kolları belediye binası önüne çimento bıraktı.