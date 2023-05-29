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'Erdoğan kazanırsa heykelini dikerim' demişti: AK Parti'den Tanju Özcan'a çimento

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mayıs ayı Meclis toplantısında Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimleri kazanması durumunda heykelinin dikeceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü seçimde elde ettiği tarihi zafer sonrası AK Parti de harekete geçti. AK Parti Bolu Gençlik Kolları, Özcan'ın bu sözüne istinaden belediye binasının önüne 10 torba çimento torbası bıraktı.

22:37 . 29/05/2023 Pazartesi
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AK Parti Bolu Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikme vaadinde bulunan Tanju Özcan'a çimento gönderdi.

AK Parti Bolu Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikme vaadinde bulunan Tanju Özcan'a çimento gönderdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın mayıs ayı Meclis toplantısında söylediği, “Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu’nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim” sözüne istinaden AK Parti Bolu Gençlik Kolları belediye binası önüne çimento bıraktı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın 12. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eski söylemi gündeme geldi. Özcan geçtiğimiz ay Erdoğan’ın seçilmesi durumunda Bolu’nun devasa bir yerine Erdoğan’ın heykelini dikeceğini ifade etmişti.

Belediye binasının önüne 10 torba çimento torbası bıraktılar

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak ve gençlik kolları üyeleri seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolu Belediye binasının önüne gelerek 10 torba çimento torbası bıraktılar.

Biz yeri belirledik heykeli dikmek de sana kaldı”

Fatih Bayrak, “Ben buradan Tanju Özcan’a sesleniyorum. Eğer seçilirse Cumhurbaşkanımızın heykelini yapacağın söylemişti. Anadolu insanının bir sözü vardır, erkek adam sözünü tutar. Tanju Özcan’a buradan sesleniyoruz. Biz yeri belirledik heykeli dikmek de sana kaldı” dedi.



#Tanju Özcan
#Bolu
#CHP
#Erdoğan Heykeli
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