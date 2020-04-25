Erdoğan'dan '1999' paylaşımı ve masasındaki kitap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Instagram hesabından, çalışma masasında oturduğu bir fotoğrafı yazar ve şari Erdem Beyazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirinin dizeleri ile birlikte paylaştı.

Erdoğan paylaşımında şiirin şu mısralarına yer verdi:



"Müslüman yürekler bilirim daha,

Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet,

Eller bilirim haşin hoyrat mert,

Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır.

Her kırışığı sorulacak bir hesabı,

her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır.

Bütün bunların üstüne;

hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim.

Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim."

1999'DA KASETE OKUMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdem Beyazıt'ın bu şiirini, 1999 yılında çıkan ve kendi seslendirdiği eserlerin yer aldığı "Bu Şarkı Burada Bitmez" isimli kasette de okumuştu. Bu Şarkı Burada Bitmez kasesi, 6 Aralık 1997 tarihinde Siirt'te düzenlenen toplantı sırasında topluluğa yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle 10 ay hapis cezası alan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan'ın cezaevine girdiği gün piyasaya çıkmıştı. Albümde yedi şiir ve bir de şarkı yer alıyor.

Masada dikkat çeken Necip Fazıl kitabı

Öte yandan Erdoğan'ın paylaştığı fotoğrafta masasında duran Necip Fazıl kitabı dikkatlerden kaçmadı. Necip Fazıl Kısakürek'in 110. doğum yılı vesilesiyle Zeytinburnu Belediyesi tarafından 2014 yılında tertiplenen "Kalır Dudaklarda Şarkımız Bizim" başlıklı sempozyumda sunulan tebliğlerle Necip Fazıl Kısakürek'in hayatını, edebi, fikri ve siyasi yönlerini ele alıp tahlil eden metinlerden oluşan kitap yayınlandığında büyük ilgi görmüştü.

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Erdoğan'ın masasındaki kitap, Zeytinburnu Belediyesi tarafından 2014 yılında organize edilen sempozyumdaki Necip Fazıl Kısakürek sunumlarından derlendi.

Necip Fazıl hayranlığını ve vefasını sık sık dile getiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik yıllarında görüştüğü, sohbetlerinde bulunduğu ve fikirlerinden yararlandığı Necip Fazıl Kısakürek'e olan hayranlığı ve sevgisini sık sık dile getiriyor. Erdoğan bir çok konuşmasında şiirlerine ve tespitlerine yer verdiği Kısakürek için şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün eğer dünün ezilmişleri, mazlumları, ötekileştirilenleri 'siyasette ben de varım' diyor, adaletle yönetilmenin mücadelesini veriyorsa, bunda Necip Fazıl'ın aşıladığı özgüvenin etkisi büyüktür. Bugün yerli, milli değerlerle örtüşen şiirler yazılıyor, hikayeler yazılıyor, filmler yapılıyorsa, bunda Necip Fazıl duruşunun katkısı vardır."