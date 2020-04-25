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Gündem Erdoğandan 1999 paylaşımı ve masasındaki kitap
İSTANBUL

Erdoğan'dan '1999' paylaşımı ve masasındaki kitap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla birlikte, 1999 yılında kendisinin de seslendirdiği Erdem Bayazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirinden dizeleri paylaştı. Kısa sürede yüz binlerce beğeni alan karede, Erdoğan'ın masasında Üstad Necip Fazıl'ın hayatını, edebi, fikri ve siyasi yönlerini ele alıp tahlil eden metinlerden oluşan kitabın durması dikkat çekti.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Instagram sayfasından paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Instagram sayfasından paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Instagram hesabından, çalışma masasında oturduğu bir fotoğrafı yazar ve şari Erdem Beyazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirinin dizeleri ile birlikte paylaştı.
Erdoğan paylaşımında şiirin şu mısralarına yer verdi:

"Müslüman yürekler bilirim daha,
Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet,
Eller bilirim haşin hoyrat mert,
Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır.
Her kırışığı sorulacak bir hesabı,
her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır.
Bütün bunların üstüne;
hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim.
Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim."

1999'DA KASETE OKUMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdem Beyazıt'ın bu şiirini, 1999 yılında çıkan ve kendi seslendirdiği eserlerin yer aldığı "Bu Şarkı Burada Bitmez" isimli kasette de okumuştu. Bu Şarkı Burada Bitmez kasesi, 6 Aralık 1997 tarihinde Siirt'te düzenlenen toplantı sırasında topluluğa yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle 10 ay hapis cezası alan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan'ın cezaevine girdiği gün piyasaya çıkmıştı. Albümde yedi şiir ve bir de şarkı yer alıyor.

Masada dikkat çeken Necip Fazıl kitabı

Öte yandan Erdoğan'ın paylaştığı fotoğrafta masasında duran Necip Fazıl kitabı dikkatlerden kaçmadı. Necip Fazıl Kısakürek'in 110. doğum yılı vesilesiyle Zeytinburnu Belediyesi tarafından 2014 yılında tertiplenen "Kalır Dudaklarda Şarkımız Bizim" başlıklı sempozyumda sunulan tebliğlerle Necip Fazıl Kısakürek'in hayatını, edebi, fikri ve siyasi yönlerini ele alıp tahlil eden metinlerden oluşan kitap yayınlandığında büyük ilgi görmüştü.

Erdoğan'ın masasındaki kitap, Zeytinburnu Belediyesi tarafından 2014 yılında organize edilen sempozyumdaki Necip Fazıl Kısakürek sunumlarından derlendi.
  • Necip Fazıl hayranlığını ve vefasını sık sık dile getiriyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik yıllarında görüştüğü, sohbetlerinde bulunduğu ve fikirlerinden yararlandığı Necip Fazıl Kısakürek'e olan hayranlığı ve sevgisini sık sık dile getiriyor. Erdoğan bir çok konuşmasında şiirlerine ve tespitlerine yer verdiği Kısakürek için şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün eğer dünün ezilmişleri, mazlumları, ötekileştirilenleri 'siyasette ben de varım' diyor, adaletle yönetilmenin mücadelesini veriyorsa, bunda Necip Fazıl'ın aşıladığı özgüvenin etkisi büyüktür. Bugün yerli, milli değerlerle örtüşen şiirler yazılıyor, hikayeler yazılıyor, filmler yapılıyorsa, bunda Necip Fazıl duruşunun katkısı vardır."

BENİ BU GENÇ TAKDİM ETSİN Lisede okurken girdiği münazara yarışmalarındaki başarısı ile dikkat çeken Erdoğan (sol baştaki), Necip Fazıl Kısakürek ile olan bir anısını daha önce şöyle anlatmıştı: "Sene 1975, Üstad'a Milli Türk Talebe Birliği bir jübile yapacak. İşte biz o zaman cılız, Mirza kadar olmasa bile, işte biraz daha ondan şöyle böyle boyu bosu yerinde bir genç. Takdimi yapacak, şiirlerinden şöyle bir demet sunacak gençler aranıyor. İki arkadaş seçildik ve diğer arkadaşım çok uzun bir methiye sunmuştu, 4 A4 sayfası, ben de kısa bir ifadeyle 'bizi 4 kıta, 7 iklim hakim kılan ruhun mimarı' diye Üstadı takdim etmiştim. Zaten daha fazla dinlemedi, ondan sonra 'beni bu genç takdim etsin' dedi. Şiirlere geldik, şiirlerde de Zindandan Mehmet'e Mektubu fakire emretti, onu da biz okuduk. Muhteşem bir geceydi, unutulmaz bir geceydi. O zaman gecelerimizin heyecanı, coşkusu çok çok farklıydı. Milli Türk Talebi Birliği'nin konferans salonu veyahut da şu anda Lütfi Kırdar diye bildiğimiz yer o zaman İstanbul'un tek kapalı spor salonuydu oralar bizim toplantı merkezlerimizdi. Gerçekten tıklım tıklım oraları doldururcasına gecelerimizi yapardık ve geleceğe yönelik bütün heyecanımızı, aşkımızı oralarda tazelerdik."
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