Erdoğan'dan ABD'ye silah tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'un kapanış oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.
Rusya'dan satın alınan S-400 füzeleriyle ilgili ABD hükümetinin eleştirilerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD istediğimiz silahlar için bize 'Kongre müsaade etmiyor' diyor. Bize müsaade etmiyor da terör örgütü YPG-PYD'ye mi müsaade ediyor" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Suriye'de teröristlere verdiği desteği de eleştiren Erdoğan şu ifadelere yer verdi:
- "Şuan orada 22 üssün var. Bize 'Buraları terk edin' diyeceksiniz. Suriye halkı seçimini yapana kadar terk etmeyeceğiz. Suriye'de 19 bin tır silah, mühimmat, araç gereç oradaki terör örgütlerine getiriliyor. Kim tarafından? Amerika tarafından.... Ne zaman ki Suriye halkı seçimlerini yapar, seçimlerini yaptıktan sonra biz Suriye'yi sahiplerine terk eder oradan ayrılırız."