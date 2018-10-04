Gündem Erdoğandan ABDye silah tepkisi
POLİTİKA

Erdoğan'dan ABD'ye silah tepkisi

Erdoğan'dan ABD'ye silah tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin S-400 füzelerine yönelik eleştirilerine tepki göstererek, "ABD istediğimiz silahlar için bize 'Kongre müsaade etmiyor' diyor. Bize müsaade etmiyor da terör örgütü YPG-PYD'ye mi müsaade ediyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ​TRT World Forumu kapanış oturumunda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ​TRT World Forumu kapanış oturumunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'un kapanış oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya'dan satın alınan S-400 füzeleriyle ilgili ABD hükümetinin eleştirilerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD istediğimiz silahlar için bize 'Kongre müsaade etmiyor' diyor. Bize müsaade etmiyor da terör örgütü YPG-PYD'ye mi müsaade ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye'de teröristlere verdiği desteği de eleştiren Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

  • "Şuan orada 22 üssün var. Bize 'Buraları terk edin' diyeceksiniz. Suriye halkı seçimini yapana kadar terk etmeyeceğiz. Suriye'de 19 bin tır silah, mühimmat, araç gereç oradaki terör örgütlerine getiriliyor. Kim tarafından? Amerika tarafından.... Ne zaman ki Suriye halkı seçimlerini yapar, seçimlerini yaptıktan sonra biz Suriye'yi sahiplerine terk eder oradan ayrılırız."

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