Erdoğan'dan ABD'ye silah tepkisi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB için referanduma gideriz

TRT World Forum'un kapanış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"AB’de sona yaklaşıldığının işaretlerini görüyorum. Bir an önce yaklaşılsa da biz de istikametimizi ona göre çizsek diye düşünüyorum. Hala bizi oyalıyorlar, böyle bir zulüm olmaz. Hiçbir alanda bizimle mukayese edilmeyecek ülkeler AB’ye üye yapıldı. Merkel’e söyledim, almayacaksanız söyleyin biz yolumuzu çizelim. Almayacağız da demiyorlar, oyalıyorlar. Bizim AB’ye katacağımız çok şey var, onların da var. Bu böyle gitmez, bize düşen 81 milyona gitmek. 81 milyon ne kadar verirse ona bakmak. Arkadaşlarımla da bir masaya yatıralım, 'Tamam' denildiği anda hemen adımımızı atarız. Öyle Avrupa ülkeleri var ki bakıyorsunuz bir sene içine 2, 3 referandum sıkıştırıyor. Referandumlara da aslında alışmak lazım" dedi.