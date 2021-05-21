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ANKARA

Erdoğan’dan Akşener’e dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisini İsrail’in katliamcı Başbakanı Netanyahu’ya benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan’dan Akşener’e dava
Meral Akşener

ABDULLAH SARİCA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisini İsrail’in katliamcı Başbakanı Netanyahu’ya benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dava dilekçesinde, İsrail’in zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarının başında Erdoğan’ın geldiği belirtildi. Erdoğan’ın adalet ve hakkaniyete dayalı insani duruşunun tam karşısında bir siyasi figür olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bulunduğu ifade edilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Fevkalade kışkırtıcı bir eylem"

  • “Hele hele İsrail’in son haftalardaki katliamları nedeniyle toplumda çok yüksek hassasiyetin oluştuğu bir dönemde bu katliamların sorumlusu olan bir başbakanla, sayın Cumhurbaşkanımız’ın benzetilmesi, tamamen hakaret kastıyla yapılmış fevkalade kışkırtıcı bir eylemdir.

Rize’de protesto edildi

Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki partililerle gittiği Rize’nin İkizdere ve Çayeli ilçelerinde protesto edildi. İkizdere’de esnaf ziyareti sırasında bir kadın, “terör örgütü ile iş birliği yaptıkları” iddiasında bulunarak, Akşener’e tepki gösterdi. Esnafa ziyaretinde, partililerle bazı vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Akşener, tepkiler üzerine esnaf ziyaretini iptal ederek ilçeden ayrıldı. Akşener, ilçe merkezinden Cevizlik ve Gürdere köylerine gitti. Daha sonra Çayeli ilçesine geçen Akşener’i, bir grup, Erdoğan’ı İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzettiği için protesto etti. Akşener tepkiler üzerine ilçeden ayrıldı.
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