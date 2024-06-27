Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: Darbecilere karşı kuruldu ve tek yürektir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim, siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle 'normalleşme' çabamız, aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır" dedi. Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sıkılı yumrukları açacak olanın muhalefet olduğunu vurguladı. Hançerleri kınına koyacak olanın, dilini, söylemini, siyaset tarzını düzeltecek olanın, yumuşaması, normalleşmesi gerekenin muhalefet olduğunu bildiren Erdoğan, “İktidar partisiyle ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşma olur, normalleşme olur, yumuşama olur ama ittifak olmaz” şeklinde konuştu.

MÜSPET ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ

Ülkeye ve millete hiçbir hayrı olmayan bu tür ikili münakaşalara girmemeye özellikle itina gösterdiklerini kaydeden Erdoğan, muhalefetten de yapıcı davranmalarını, asgari siyasi nezakete uymalarını, eski alışkanlıklarını terk ederek normalleşmelerini beklediklerini ifade etti. "Diyalog süreci, parti içi iktidar kavgasına kurban edilmemelidir." diyen Erdoğan, muhalefetten gelecek her türlü müspet eleştiriye de açık olduklarını belirtti.

HEDEFTE DAİMA BİZ OLDUK

AK Parti'nin, Türkiye'de kutuplaştırıcı, kamplaştırıcı, ayrıştırıcı siyasetin her zaman hedefi ve mağduru olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Darbe senaryolarını bize karşı yazdılar. 27 Nisan'da muhtırayı bize, AK Parti'ye vermek istediler. Cumhuriyet mitinglerinde bizi hedef yaptılar. Gezi vandalizminin hedefi yine bizdik. 17-25 Aralık'ta bize yargı darbesi yapmak istediler. 15 Temmuz'da doğrudan doğruya bizi hedef aldılar. Bölücü terörün de FETÖ'nün de hedefinde daima biz olduk. Son 22 yılda daha bunlar gibi nice ihanet, nice darbe ve vesayet girişimi yaşadık. Tüm bu saldırılarda, ana muhalefet partisi, bırakın bizim yanımızda durmayı; hukukun, demokrasinin, hatta siyasetin yanında bile yer almadı."

ANA MUHALEFET SALDIRILARI KIŞKIRTTI

Geriye dönüp bakıldığında ana muhalefetin, AK Parti'ye yönelik her saldırının arkasında durduğunun, hatta kışkırttığının görüleceğini belirten Erdoğan şöyle devam etti: "Türkiye'yi kamplara, kutuplara bölerek, ayakta kalma mücadelesi içinde olduklarını görürsünüz. FETÖ'cü hainlerden Gezici vandallara kadar demokrasi düşmanlarının hepsine siyasi himaye sağladıklarını görürsünüz. 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi siyasi çıkarları uğruna toplumun fay hatlarıyla oynamaktan çekinmediklerini görürsünüz."

SİYASETİN FITRATINA AYKIRI

Siyasette normalleşme tartışmalarına değinen Erdoğan, "Bizim; siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle 'normalleşme' çabamız, aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır." dedi. Sıkılı yumrukları açacak olanın muhalefet olduğunu vurgulayan Erdoğan, hançerleri kınına koyacak olanın, dilini, söylemini, siyaset tarzını düzeltecek olanın, yumuşaması, normalleşmesi gerekenin muhalefet olduğunu bildirdi. Son bir yılda üst üste yaşanan üç seçim sebebiyle artan siyasi tansiyonu düşürmek için attıkları adımları kimsenin yanlış anlamaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan şunları dile getirdi: “İktidar partisiyle ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşma olur, normalleşme olur, yumuşama olur ama ittifak olmaz. Zira iktidar ve ana muhalefet arasındaki ittifak, siyasetin de demokrasinin de çok partili sistemin de fıtratına aykırıdır.

Biz de zaten böyle çaba içinde değiliz."

ORTAK BAKIŞ AÇISI YAKALAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Biz, günlük siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğine inandığımız; ülkemize, milletimize ve devletimizin güvenliğine dair konularda bir ortak bakış açısını, bir ortak duyguyu yakalamaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki CHP gerilim siyasetini artık bıraksın, normalleşsin, milli iradeyle barışsın. Biz, durduğumuz yerde duruyoruz; muhalefetten ise bizim durduğumuz yere, yani hoşgörüye, yani birleştirici dile, yani kucaklaştırıcı siyasete, yani devleti ve milleti önceleyen politikalara yaklaşmasını bekliyoruz."

ÇİĞLİKLERİ HERKES TAKİP EDİYOR

Samimiyetlerine ve iyi niyetlerine rağmen, muhalefetin çabalarının nasıl karşılık verdiğini bütün milletin gördüğünü kaydeden Erdoğan, "Biz ülkemizin, milletimizin çıkarları için yapıcı davranmaya çalışırken; CHP Genel Başkanı’nın, nezaket üslubunu da aşarak, siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını bütün milletimiz yakından izliyor. İadeyi ziyaretimizin üzerinden daha iki gün bile geçmeden yapılan ve daha sonra dozu sürekli artırılan 'çiğlikleri' herkes takip ediyor. Karşımızdakilerin ciddi bir 'hazım problemi' yaşadıkları anlaşılıyor" diye konuştu.

İTTİFAK SAPASAĞLAM AYAKTA

Ülke ve millet adına aynı duyguları paylaştıkları ittifak ortağı MHP ile omuz omuza yürüttüklerini belirten Erdoğan şu şekilde devam etti: "Cumhur İttifakı, her ne kadar farklı siyasi partilerin bir araya gelmesinden teşekkül etmiş olsa bile Türkiye adına, milletimiz adına birdir, tek yürektir, tek ruh, tek vücuttur. Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı, doğrudan doğruya Cumhur İttifakı'nın birliğine, bütünlüğüne, insicamına yapılmıştır. Biz bu saldırılara eyvallah demeyiz. Bu saldırılara müsamaha göstermeyiz, geçit vermeyiz. Oynanan oyunun da farkındayız. Şunu herkes anlasın ve zihnine mıh gibi kazısın. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır, birdir, bütündür ve ülkemizin, milletimizin selameti adına, sarsılmadan ayakta kalacaktır."

Cumhur’da birlik zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ziyarette bulunarak bir süre görüştü. Meclis’ten Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek yılın dördüncü görüşmesini yaptı. Basına kapalı olarak saat 16.05'te başlayan görüşme, 50 dakika sürdü. Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinden sonra ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

Suç ortağı arayan para kulelerine baksın

Erdoğan, 22 yıl boyunca CHP'den hoşgörü de nezaket de görmediklerini, bundan dolayı da hiçbir şey kaybetmediklerini söyledi. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde olmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Diyaloğa şans tanıma arzumuz; partimize, hükümetimize ve Cumhur İttifakına yönelik hadsizlikleri kabulleneceğiz manasına gelmez. Edepli olmamız, edepsizliğe göz yumacağımız anlamına asla gelmez. Şimdi çıkmışlar, sabah-akşam sürekli 'suç ortaklığından' bahsediyorlar. Suç ortağı arayanlar, nereden geldiğini ve halen nereye gittiğini tam olarak açıklayamadıkları para kulelerine baksınlar. Suç ortağı arayanlar, bize laf söylemeden, bize çamur atmadan evvel, sözde 'kent uzlaşısında' kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar."

Bunun adı siyasi nebbaşlık

20 Haziran Perşembe günü Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'nda çıkan anız yangınının milletçe herkesin yüreğini yaktığını dile getirdi. Erdoğan şöyle konuştu: "Yangına müdahale öncelikle büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olmasına, bunlar görevlerini yapmamalarına rağmen, Bakanlığımız ve il valilerimiz olaya süratle vaziyet etmişlerdir. Hal böyleyken 15 insanımızı kaybettiğimiz bir felaket üzerinde tepinenleri Allah'a ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Bir tarafta devletimiz, tüm kurumlarıyla, hava ve kara araçlarıyla yangını söndürmek için adeta canını dişine takarak çalışıyor; diğer tarafta, bakıyorsunuz, bir avuç kefen hırsızı, ahlaksızca selden

kütük kapma yarışına giriyor. Kimse kusura bakmasın, ama bunun adı siyasi nebbaşlıktır.”

Müptezellere yeni hezimetler yaşatacağız

Erdoğan, DEM Partili provokatörlerin kimin vekili olduğunun, sadece başlarına gelen felaketlerde değil, aynı zamanda milletçe birleşilen spor müsabakalarında da ortaya çıktığına dikkati çekerek, sözlerine devam etti: "85 milyonun kenetlendiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Portekiz maçı sonrasında bu zihniyete mensup kansızların milletin sinir uçlarıyla oynama girişimleri asla masum değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin birliğini bozamayacaklar. Ne kadar çirkefleşseler de, toplumsal barışımıza kast edemeyecekler. AK Parti olarak, Kandil'in azılı ve kadrolu militanlarına meydanı bırakmadık, Allah'ın izniyle, bundan sonra da bırakmayacağız. Türkiye'nin başarıları karşısında karalar bağlayan müptezellere, yeni hezimetler yaşatmayı sürdüreceğiz."

Lübnan'ın yanındayız

Filistin konusunda "Kimse bizden küresel siyonist şebekenin baskılarına boyun eğmemizi, zalimler karşısında düğme iliklememizi beklemesin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in, şimdi de gözünü Lübnan'a diktiğinin anlaşıldığı ikazında bulunarak, şunları kaydetti: "Netanyahu'nun, batının da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları, büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara karşı batıdan önce İslam alemi ve Orta Doğu'daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Buna fırsat vermememiz lazım. Fakat İslam dünyasının, üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi hareket ettiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan'la dayanışma içinde olmaya davet ediyorum."

‘Artık yeter’ denilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze'deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim ele alındı. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması gerektiğini, İsrail'in çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu, Türkiye'nin İsrail'in saldırgan politikalarına karşı Lübnan'ın yanında olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok geç olmadan uluslararası toplum ile İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail'e "artık yeter" demesi gerektiğini belirtti.

Rutte’ye tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Erdoğan, Rutte'ye yeni görevinde başarılar diledi. Rutte de görüşmede Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 1 Ekim’de Jens Stoltenberg’den görevi devralacak Rutte ile telefon görüşmesine ilişkin, "Washington'da görüşeceğiz, bir araya geleceğiz. O da 'Washington'u beklemeden ben Türkiye'ye ziyarete geleceğim' dedi" bilgisini verdi.







