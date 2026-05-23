Erzurum'da hafif ticari araç refüje çarptı: 7 kişi yaralandı

21:4723/05/2026, Cumartesi
AA
Erzurum’un Aşkale ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 6 kişi, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Berkan Uslu idaresindeki 34 DZ 7226 plakalı hafif ticari araç, Erzincan'ın Tercan ile Erzurum'un Aşkale ilçeleri arasındaki Hacı Hamza mevkisinde refüje çarptı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Erdal, Saliha, Zeynep, Ebrar, Ali ve Ece Ecrin Özdemir, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


