|
Gündem

Erzurum'da İHA destekli nefes kesen operasyon: Atla kaçan suçlu dağda kovalamaca sonucu yakalandı

Erzurum'da emniyet ekipleri kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 14 yıl 11 gün hapis cezası olan firari hükümlü, İHA destekli operasyonla yakalandı. Atla kaçan ve dağda yakalanan hükümlü, gözaltına alındıktan sonra emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

18:16 - 14/08/2024 الأربعاء
Güncelleme: 18:54 - 14/08/2024 الأربعاء
AA
Erzurum'da atla kaçan hükümlü İHA destekli operasyonla yakalandı.
Erzurum'da atla kaçan hükümlü İHA destekli operasyonla yakalandı.

Erzurum'da, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 14 yıl 11 gün hapis cezası olan firari hükümlü, İHA destekli operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Havacılık, Özel Harekat ve Karaçoban İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



İHA destekli operasyonla yakalandı

Ekipler, bu kapsamda Patnos İlamat ve İnfaz Bürosunca "nitelikli yağma", Hınıs İlamat ve İnfaz Bürosunca "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ve Patnos 1. Asliye Ceza Mahkemesince "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında toplam 14 yıl 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç'yi, insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonla Karaçoban'da yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü H.Ç. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İnsansız hava aracındaki görüntüde, atla kaçan hükümlünün dağda kovalamaca sonucu polislerce yakalanması yer alıyor.



#Erzurum
#hükümlü
#İHA
#operasyon
#zanlı
٪d ساعات قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Muğla Fethiye konut belirleme kura sonuçları isim listesi