Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Erzurum'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi: 3 zanlı tutuklandı

Erzurum'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi: 3 zanlı tutuklandı

17:3918/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Erzurum
Erzurum

Erzurum'da bir yolcu otobüsünde 7 kilo 300 gram skunk ve 2 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aşkale Uygulama Noktası'nda durdurdukları bir yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği "Magnum" ile arama yaptı.

Magnum'un tepki vermesi üzerine, akülerin altındaki bölmeden 7 kilo 300 gram skunk ile otobüsün farklı bir yerinden 2 litre 150 mililitre sentetik uyuşturucu ve suç unsuru olarak değerlendirilen 24 bin 155 lira ele geçirildi.

Ekipler, konuyla ilgili H.Y.G. (34), S.H. (22), H.H. (46) ve M.B'yi (49) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 3 zanlı tutuklandı.




#Erzurum
#tutuklandı
#uyuşturucu
#yolcu otobüsü
#zanlı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi hesaplama 2026