Erzurumlu dededen CHP dönemi hatırlatması: Ne rahat Kur'an ne de ezan okunmuyordu

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni reklam filmlerinde 'Haydi' sloganını kullandı. AK Parti, 10 gün kadar önce 'Haydi' ismiyle bir rap şarkısı yapmış, 2011 seçimlerinde de 'Haydi bir daha' isimli türküyü kullanmıştı. Muhalefetin ajansının aynı sloganı kopyalaması dikkat çekti.