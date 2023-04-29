Erzurumlu dededen CHP dönemi hatırlatması: Ne rahat Kur'an ne de ezan okunmuyordu

Erzurumlu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen / Erzurumlu Murat Özdemir
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Twitter hesabından, Erzurumlu Murat Özdemir ile sohbet ettiği videoyu paylaştı. Videoda Özdemir, Sekmen'e CHP döneminde yaşananları anlattı.
Özdemir CHP dönemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
- İşte CHP Dönemi...
- -Hocalar dağlara kaçıyordu...
- -Rahat Kur'an okuyamıyorduk...
- -Ezan da okunmuyor, korkuyorlardı... Hocalar dağlara kaçıyordu...
- -Gelip buğdayı bölüp, yarısını alıyorlardı... Çocukların ekmeği yok zaten...
- -O günleri hep gördük yani...
- -Bugünlerimize hamd olsun.
#CHP
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34 dakika önce