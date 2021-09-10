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İSTANBUL

Esenler'in üreten kadınlarının hazırladığı sirkeler ilçedeki ailelere dağıtılacak

İstanbul Esenler'de, kadınların evlerindeki üretimlerini güvenle satışa sunmasına yönelik Nar Projesi kapsamında, Sirke Festivali düzenlendi. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde yetişen ağaçlardan toplanan elmalarla hazırlanan sirkeler, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Haber Merkezi İHA
Esenlerin üreten kadınlarının hazırladığı sirkeler ilçedeki ailelere dağıtılacak
Sirke Festivali

İstanbul'da, Esenlerli kadınların evlerinde üretmekte olduğu örgüden, gıdaya; sanatsal çalışmalardan, hizmet sektörüne kadar uzanan bir yelpazede tüm üretimlerini güvenle satışa sunabildiği Nar Projesi kapsamında, Sirke Festivali düzenlendi.

AİLELERE DAĞITILACAK

Kadınlar, elma sirkelerini Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde yetişen ağaçlardan toplayacakları doğal elmalardan hazırladı. Kadınların hazırladığı kışlık doğal şifa kaynağı sirkeler, 4 ay sonra hazır olacak. Sirkeler, Esenler Belediyesi Sosyal Yardım Marketi EDİM aracılığıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Tamamen organik sirke yaptıklarını anlatan Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Koordinatörü Sevilay Acar, “Elmaları değerlendirmek istedik. Hanımlarımızla beraber onları topladık. Tamamen organik sirke yaparak bundan sonra bu ürünümüzü ekonomik olarak satışa sunacağız hem de ilk elde ettiğimiz sirkelerimizi de EDİM Marketimize bağışlayacağız" dedi.

EV EKONOMİSİNE KATKI

Yetişen elmaları değerlendirdiklerini anlatan Ebru Çetin, "Esenler Belediyesinin kadınların evde yapmış oldukları el emeklerini değerlendirmek amacıyla E-Ticaret üzerinden bir satış sistemi. Kadınlarımız da bu sayede el emeklerini değerlendirmiş oluyorlar. Aynı zamanda eve katkıda bulunuyorlar. Hanımlar Konağımızın bahçesinde yetişen elmaları değerlendiriyoruz" ifadelerinde bulundu.

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