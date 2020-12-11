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Gündem Esenyurtta şoke eden görüntü Yasağı delip Okey masasında basıldılar ikinci kattan atlayıp düz duvara tırmandılar
İSTANBUL

Esenyurt'ta şoke eden görüntü: Yasağı delip Okey masasında basıldılar ikinci kattan atlayıp düz duvara tırmandılar

İstanbul Esenyurt’ta bir iş merkezinin ikinci katında kıraathane faaliyeti yürütüldüğü ve içeride okey oynandığı ihbarını alan polis ekipleri baskın düzenledi. Ekiplerin geldiğini fark eden bazı kişiler, pencereden atlayıp düz duvara tırmanırken bazıları ise ceza yememek için polis ekiplerine dil döktü. Şahıslara toplam 28 bin 350 TL para cezası kesildi, iş yeri ise kapatılarak mühürlendi.

Haber Merkezi İHA
Cezadan kaçmak için camdan atlayan şahıslar polisten kaçamadı
Cezadan kaçmak için camdan atlayan şahıslar polisten kaçamadı


Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede denetimlerine ve baskınlarına ara vermeden devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle kıraathanelerin faaliyetlerine geçici olarak son verilmişti. Ancak bu yasağı dikkate almayan bir işletme, iş hanı içerisinde kiraladığı ofisi kıraathaneye çevirerek yasağı deldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri iş yerine şok baskın düzenlendi.

Perdelerle gizlemişler, ihbarla ortaya çıktı: Yasağa rağmen kaçak kahvede oyun oynarken yakalandılar
KORONAVİRÜS
Perdelerle gizlemişler, ihbarla ortaya çıktı: Yasağa rağmen kaçak kahvede oyun oynarken yakalandılar
  • 9 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 28 bin 350 TL ceza kesti. Belediye ekiplerine haber veren polisler, ruhsatı bulunmayan ve kıraathane faaliyeti yürüten iş yerini mühürledi.

Kahvehaneden vazgeçemeyenlere ceza yağdı
GÜNDEM
Kahvehaneden vazgeçemeyenlere ceza yağdı

Cezadan kurtulamadılar


Baskın anında ise akıllara durgunluk veren görüntüler kayıt edildi. Polislerin geldiğini fark eden vatandaşlar, kapıyı kilitleyip açmadılar. Polis ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde ise bazı vatandaşların canlarını hiçe sayıp ceza yememek uğruna pencerelerden atlayıp kaçmaya çalıştıklarını gördü. Bir vatandaş ise atlayacağı sırada polis ekiplerince yakalandı.

Esenyurt'ta kahvehaneye baskın: Perdenin arkasında saklanıp ayaklarını unuttular
OYNAT 00:40
Esenyurt'ta kahvehaneye baskın: Perdenin arkasında saklanıp ayaklarını unuttular
Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan Esenyurt'taki kahvehane ikinci kez mühürlendi. Kahvehanede bulunan 14 kişiye de idari para cezaları verildi.


28 bin lira ceza ödeyecekler

2’nci kattaki iş yerinin penceresinden atlayan şahıslar, daha sonra düz duvara tırmanıp ortadan kayboldular. İçeride bulunan şahısların ise maske bile takmadan oyun oynadıkları görüldü. Pencereden kaçamayan 9 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 28 bin 350 TL para cezası kesildi.

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