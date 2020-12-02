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Koronavirüs Perdelerle gizlemişler, ihbarla ortaya çıktı Yasağa rağmen kaçak kahvede oyun oynarken yakalandılar
TÜRKİYE

Perdelerle gizlemişler, ihbarla ortaya çıktı: Yasağa rağmen kaçak kahvede oyun oynarken yakalandılar

İstanbul Pendik'te bir çay ocağı sahibinin iş yerinin üst katındaki daireyi kahvehane olarak kullandığı ortaya çıktı. Polisin baskın yaptığı dairede okey ve iskambil oynayan 23 kişi yakalandı. Toplamda 73 bin 140 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Kaçak kahvehanede yakalananlara toplamda 73 bin 140 lira para cezası kesildi.
Kaçak kahvehanede yakalananlara toplamda 73 bin 140 lira para cezası kesildi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik Alt Kaynarca Mahallesi Denizler Caddesi üzerindeki çay ocağının sahibinin binanın üst katındaki bir daireyi kahvehaneye çevirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

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  • Çay ocağına ve perdeleri kapalı daireye baskın düzenledi. İskambil kağıdı ve okey oynayan 23 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca kişi başı 3 bin 180 liradan 73 bin 140 lira para cezası uygulandı.

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Çay ocağı ve daire Pendik Belediyesi ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

Yasağa rağmen açık olan kahvehaneye polis baskını
OYNAT 00:19
Yasağa rağmen açık olan kahvehaneye polis baskını
Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneyi basan polis, 4'ü kumar oynayan 17 kişiye toplam 58 bin 60 lira idari para cezası kesti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mayıs tarihinde koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik olarak Aksaray'da yaptıkları denetimde bir kahvehanenin açık olduğunu tespit ettiler. Polis, 4'ü kumar oynayan 17 kişiye toplam 58 bin 60 lira idari para cezası kesti.


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