Perdelerle gizlemişler, ihbarla ortaya çıktı: Yasağa rağmen kaçak kahvede oyun oynarken yakalandılar

Yasağa rağmen açık olan kahvehaneye polis baskını

Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneyi basan polis, 4'ü kumar oynayan 17 kişiye toplam 58 bin 60 lira idari para cezası kesti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mayıs tarihinde koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik olarak Aksaray'da yaptıkları denetimde bir kahvehanenin açık olduğunu tespit ettiler. Polis, 4'ü kumar oynayan 17 kişiye toplam 58 bin 60 lira idari para cezası kesti.