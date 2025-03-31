Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Eşinin intihar ettiğini ileri sürdü: Ekiplerin incelemesi sonrası gözaltına alındı

Eşinin intihar ettiğini ileri sürdü: Ekiplerin incelemesi sonrası gözaltına alındı

18:1831/03/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Kocasının 'intihar etti' dediği kadının silahla vurulduğu ortaya çıktı.
Kocasının 'intihar etti' dediği kadının silahla vurulduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır'da bir adam, polis merkezine başvurarak eşinin intihar ettiğini ileri sürdü. Eve giden polis ekipleri kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının silahla ateş açılması sonucu öldüğü belirlendi. Koca, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kadın evinde ölü bulunurken, kocası gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 35. Sokak'ta oturan Dilan Aslan'ın (37) kocası polis merkezine başvurarak eşinin intihar ettiğini ileri sürdü. Eve giden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Aslan'ı ölü buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Aslan'ın silahla ateş açılması sonucu öldüğü belirlendi. Aslan'ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözaltına alınan kadının kocasının emniyetteki işlemleri sürüyor.



#Diyarbakır
#İntihar
#Gözaltı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL 3. dönem ara sınav takvimi: Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?