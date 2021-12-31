Gündem CHPli Fatoş Birinçten akıl almaz hakaretler Bu Allah nasıl Allah ki
POLİTİKA

CHP’li Fatoş Birinç’ten akıl almaz hakaretler: 'Bu Allah nasıl Allah ki...'

CHP'li Özgür Özel’in, Kur’an eğitimine “orta çağ zihniyeti” demesi kamuoyunda büyük tepkilere yol açarken CHP içerisinden kutsal değerlere edilen hakaretlere bir yenisi daha eklendi. CHP eski Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç, sosyal medya hesabından haddini aşıp akla ziyan çirkin ifadeler kullandı. Facebook hesabından “Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş" mesajını paylaşan Birinç’e tepkiler çığ gibi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski CHP Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç kimdir? Fatoş Birinçin paylaşımı hakareti
Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç'in paylaşımı tepki çekti.

CHP'li isimlerin İslam'a ve dini değerlere olan kin ve nefreti bitmek bilmiyor. Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç, İslam'a ve Allah'a olan nefretini kustu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mukaddes değerlere hakaret eden Birinç şu ifadeleri kullandı:

  • "Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş"

Fatoş Birinç, tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarından CHP’li kimliğini silerek “TC vatandaşı” yazdı.


CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DE DİN EĞİTİMİNE 'ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ' DEMİŞTİ

Bir önceki gün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirmişti.

Özel, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.

CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi
GÜNDEM
CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi

VESAYETİN ORTA ÇAĞI HİÇ DEĞİŞMİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in açıklamasına tepki göstererek; "Vesayetin orta çağı hiç değişmiyor, aynı bağnazlıkla saldırmaya devam ediyor. Yine milletin değerlerine saldırmışlar. Çünkü varlık sebepleri bu…" ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 4-6 yaş Kur'an kursu paylaşımı
GÜNDEM
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 4-6 yaş Kur'an kursu paylaşımı

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​​CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi​
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​​CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi​
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirdi. Özel, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımladı.


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CHP'li Fatoş Birinç'ten akıl almaz hakaretler

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