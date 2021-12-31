CHP’li Fatoş Birinç’ten akıl almaz hakaretler: 'Bu Allah nasıl Allah ki...'

CHP'li isimlerin İslam'a ve dini değerlere olan kin ve nefreti bitmek bilmiyor. Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç, İslam'a ve Allah'a olan nefretini kustu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mukaddes değerlere hakaret eden Birinç şu ifadeleri kullandı:

"Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş"

Fatoş Birinç, tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarından CHP’li kimliğini silerek “TC vatandaşı” yazdı.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DE DİN EĞİTİMİNE 'ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ' DEMİŞTİ

Bir önceki gün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirmişti.

Özel, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.

GÜNDEM CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi

VESAYETİN ORTA ÇAĞI HİÇ DEĞİŞMİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in açıklamasına tepki göstererek; "Vesayetin orta çağı hiç değişmiyor, aynı bağnazlıkla saldırmaya devam ediyor. Yine milletin değerlerine saldırmışlar. Çünkü varlık sebepleri bu…" ifadelerine yer verdi.

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Vesayetin orta çağı hiç değişmiyor, aynı bağnazlıkla saldırmaya devam ediyor.

Yine milletin değerlerine saldırmışlar. Çünkü varlık sebepleri bu… — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 30, 2021

GÜNDEM Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 4-6 yaş Kur'an kursu paylaşımı

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