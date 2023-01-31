Eski Türkiye'ye dönüş vaadi: 6’lı Masa, Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladı

Yerel yönetimlere yapılan kayyum atamalarına son verileceği belirtildi. Bu konuda “Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz” ve “Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacak, yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz” denildi. Metinde, İHA/SİHA’lar için DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın tartışma çıkaran “Dokunacağız” açıklaması farklı versiyonla yer alarak “Savunma sanayiinde özel sektörün önünü açacak ve sektörde adil rekabeti sağlayacağız” denildi.

Metinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile getirilen birçok kurul, kurum ve uygulamanın da sona erdirilmesi vadediliyor. Buna göre, Kur Korumalı Mevduat hesabı kaldırılacak. Planlanan şehir hastanelerinin henüz yapılmayanların ihaleleri ivedilikle durdurulacak ve yeni şehir hastanesi yapılmayacak. Bakan yardımcılıklarını kaldırıp, müsteşarlık sistemi kurulacak. Olağanüstü Hal kararnamelerine son verilecek, OHAL süresi altı aydan iki aya düşecek. Çoklu baro sistemine son verilecek. Milli Savunma Bakanlığı teşkilat yapısını gözden geçirilecek, kuvvet komutanlıklarını tekrar Genel Kurmay Başkanlığı’na bağlanacak. Üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkânı olacak. Zorunlu eğitim de 1 yılı okul öncesi, 5 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, 3 yıl ise lise olmak üzere 1+5+4+3 uygulamasına geçilecek.