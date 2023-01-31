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Eski Türkiye'ye dönüş vaadi: 6’lı Masa, Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladı

6’lı Masa, Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladı. 240 sayfalık metinde eski Türkiye’ye dönüş vadediliyor: Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’ne taşınacak. Bakan yardımcılıkları kaldırılıp müsteşarlık sistemi kurulacak. Çoklu baro sistemine son verilecek. Millî Savunma Bakanlığı’nın yapısı gözden geçirilecek. İlkokul 5 yıl olacak. Şehir hastaneleri yapımına son verilecek.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
03:45 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş vaadi ile toplanan 6’lı Masa, ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladı.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş vaadi ile toplanan 6’lı Masa, ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladı.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş vaadi ile toplanan 6’lı Masa, ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladı.Metin, eski Türkiye’deki birçok uygulamanın geri geleceğini vadediyor.

6’lı Masa, 13 Şubat’ta açıklanacak adayın da yol haritasını oluşturacak mutabakat metnini dün 6 liderin katılımıyla ATO Congresium’da açıkladı.

KHK’LILAR GÖREVE DÖNECEK

9 üst, 75 alt başlık, 2 binin üzerinde maddeden oluşan 240 sayfalık metinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ortadan kaldırılıyor. Yeniden çift başlı yönetimi vadeden metinde CHP ve DEVA’nın sık sık ifade ettiği KHK’lılara dönük vaat dikkat çekti. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğini beyan eden metinde, “15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz” ifadesi yer aldı.

KAYYUMA SON VERİLECEK

Yerel yönetimlere yapılan kayyum atamalarına son verileceği belirtildi. Bu konuda “Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz” ve “Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacak, yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz” denildi. Metinde, İHA/SİHA’lar için DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın tartışma çıkaran “Dokunacağız” açıklaması farklı versiyonla yer alarak “Savunma sanayiinde özel sektörün önünü açacak ve sektörde adil rekabeti sağlayacağız” denildi.

ŞEHİR HASTANELERİ YASAK

Metinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile getirilen birçok kurul, kurum ve uygulamanın da sona erdirilmesi vadediliyor. Buna göre, Kur Korumalı Mevduat hesabı kaldırılacak. Planlanan şehir hastanelerinin henüz yapılmayanların ihaleleri ivedilikle durdurulacak ve yeni şehir hastanesi yapılmayacak. Bakan yardımcılıklarını kaldırıp, müsteşarlık sistemi kurulacak. Olağanüstü Hal kararnamelerine son verilecek, OHAL süresi altı aydan iki aya düşecek. Çoklu baro sistemine son verilecek. Milli Savunma Bakanlığı teşkilat yapısını gözden geçirilecek, kuvvet komutanlıklarını tekrar Genel Kurmay Başkanlığı’na bağlanacak. Üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkânı olacak. Zorunlu eğitim de 1 yılı okul öncesi, 5 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, 3 yıl ise lise olmak üzere 1+5+4+3 uygulamasına geçilecek.


#6'lı Masa
#Ortak Politikalar Mutabakat Metni
#FETÖ
#KHK
#CHP
2 saat önce
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Eski Türkiye'ye dönüş vaadi: 6’lı Masa, Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladı
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