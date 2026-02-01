Eskişehir’de Porsuk Nehri’ndeki su seviyesi düşüklüğü sebebiyle kent merkezinin bazı bölümlerinde basınç düşüklüğü ve kesintiler yaşanırken, barajdan su salınımı yapıldığı ve şebeke basıncının kısa sürede normale döneceği belirtildi.
Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ESKİ) resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Porsuk Nehri’ndeki su alma noktasındaki seviye düşmesinden dolayı yeterli su alınamadığı belirtildi. Bu sebeple bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Porsuk Nehri su alma noktasında yaşanan seviye düşüklüğü nedeniyle yeterli su temin edilememekte olup, bu duruma bağlı olarak bazı bölgelerde kısmi basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanmaktadır. DSİ tarafından barajdan su salınımı yapılmıştır. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte şebeke basıncı kısa sürede normale dönecektir."