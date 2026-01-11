Yeni Şafak
Eskişehir'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu

Eskişehir’de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu

19:0111/01/2026, Pazar
G: 12/01/2026, Pazartesi
IHA
Ortaya çıkan seyirlik görüntüler vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.
Ortaya çıkan seyirlik görüntüler vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

Eskişehir’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşturdu. Yer yer lapa lapa yağan kar, ortaya güzel manzaralar çıkardı.

Eskişehir’de sabah saatlerinde başlayan ve yer yer lapa lapa etkisini gösteren kar yağışı, ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Eskişehir’de kış mevsiminin etkileri sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun şekilde hissedilmeye başlandı. Kent sakinleri, yer yer lapa lapa yağan karın oluşturduğu eşsiz manzara eşliğinde güne başladı. Etkili olan kar yağışı kent merkezinde zeminde tutmazken, kentin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşturdu. Ortaya çıkan seyirlik görüntüler vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.


