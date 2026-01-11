Eskişehir’de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu

Eskişehir’de sabah saatlerinde başlayan ve yer yer lapa lapa etkisini gösteren kar yağışı, ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Eskişehir’de kış mevsiminin etkileri sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun şekilde hissedilmeye başlandı. Kent sakinleri, yer yer lapa lapa yağan karın oluşturduğu eşsiz manzara eşliğinde güne başladı. Etkili olan kar yağışı kent merkezinde zeminde tutmazken, kentin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşturdu. Ortaya çıkan seyirlik görüntüler vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.