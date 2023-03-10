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Gündem

Esnafla sohbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 86 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Kemal Coşkun'un cenaze törenine katıldı. Namazın ardından Fatih’te esnaf ziyaretine çıkan Erdoğan, vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Haber Merkezi
04:00 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te esnaf ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te esnaf ziyaretinde bulundu.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı. Fatih Camii'nde öğle vakti düzenlenen törende, Coşkun'un ailesi taziyeleri kabul etti. Erdoğan da cami avlusunda merhumun eşi ve çocuklarına başsağlığı diledi.

Esnafla sohbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla çay içip, sohbet etti. Cumhurbaşkanlığı ekiplerince çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.

Destici ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. 1 saat 40 dakika süren görüşme sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, görüşmenin ana gündem maddesinin 11 ilimizi etkileyen deprem afeti olduğunu kaydetti. Destici, “Burada yapılan çalışmalar bizim tespitlerimiz önerilerimiz, bunları da cumhurbaşkanımızla konuştuk” dedi. “BBP, kendi amblemiyle mi seçimlere girecek?” sorusu üzerine Destici, Cumhur İttifakı’nın bir parçası olduklarını hatırlatarak, “Bizim kararımız, arzumuz, isteğimiz kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımızla seçime katılma noktasında” dedi.




#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Esnaf Ziyareti
#Mustafa Destic
#Fatih
1 saat önce
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Esnafla sohbet
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