Gündem Ev sahibi kapılarını baltayla kırmıştı Suriyeli aile başka bir eve taşındı
İSTANBUL

Ev sahibi kapılarını baltayla kırmıştı: Suriyeli aile başka bir eve taşındı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde ev sahiplerinin baltalı saldırısına uğrayan Suriyeli aile, Bayrampaşa Belediyesi'nin yardımıyla başka bir eve taşındı.

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Haber Merkezi AA
Ev sahibi kapılarını baltayla kırmıştı: Suriyeli aile başka bir eve taşındı
Bayrampaşa Belediyesi, Suriyeli ailenin yeni evlerine taşınmasını sağladı.

Geçtiğimiz hafta, Bayrampaşa'da, kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran N.A ve oğlu İ.A. gözaltına alınmıştı. İ.A, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, N.A serbest bırakılmıştı.

Suriyeli kiracı Selma Şaham,1200 lira olan kira bedelinin 4 bin liraya çıkarılması için ev sahibinin kendileriyle kontrat imzalamak istediğini iddia etmişti.

Bayrampaşa'da ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı
GÜNDEM
Bayrampaşa'da ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı

SURİYELİ AİLE BAŞKA BİR EVE TAŞINDI

Ev sahibinin baltayla kapılarını kırmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi’ne giderek yardım talebinde bulunan aileyi, belediye yetkilileri geri çevirmedi.

İlçe sınırlarında başka bir daire kiralayan yetkililer, Suriyeli ailenin yeni evlerine taşınmasını sağladı. Ailenin eşyaları, belediyeye ait nakliye aracıyla yeni evlerine götürüldü.

Bayrampaşa'da kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran ev sahibinin oğlu tutuklandı
GÜNDEM
Bayrampaşa'da kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran ev sahibinin oğlu tutuklandı

Bayrampaşa'da ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı
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Bayrampaşa'da ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı
Bayrampaşa'da bir ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı. İddialara göre ev sahibi bin 200 lira olan kirayı 4 bin liraya çıkarmak istedi. Kiracı ise bu zammı kabul etmedi. Görüntülerde ev sahibi olduğu iddia edilen şahıs Suriyeli ailenin evde olmadığı bir anda eve kapıya baltayla saldırıyor. Ev sahibinin baltayla saldırısı sosyal medyada büyük tepki topladı.

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