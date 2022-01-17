Ev sahibi kapılarını baltayla kırmıştı: Suriyeli aile başka bir eve taşındı

Bayrampaşa'da ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı

Bayrampaşa'da bir ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı. İddialara göre ev sahibi bin 200 lira olan kirayı 4 bin liraya çıkarmak istedi. Kiracı ise bu zammı kabul etmedi. Görüntülerde ev sahibi olduğu iddia edilen şahıs Suriyeli ailenin evde olmadığı bir anda eve kapıya baltayla saldırıyor. Ev sahibinin baltayla saldırısı sosyal medyada büyük tepki topladı.