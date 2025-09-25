Ev sahibi veya kiracı fark etmez: Bu hatayı yapanlara binlerce lira ceza kesiliyor

Apartmanda yaşamanın rahatlığı kadar kuralları da var. Ancak birçok kişi günlük hayatta yaptığı bazı alışkanlıkların ciddi sonuçlar doğurabileceğini bilmiyor. Gürültü yapmak, ortak alanları işgal etmek ya da balkondan halı silkelemek gibi davranışlar artık sadece komşularla sorun çıkarmıyor, aynı zamanda binlerce liralık para cezasına yol açıyor.









Gürültücü komşuya ceza





Apartmanlarda en çok şikâyet edilen konuların başında gürültü geliyor. Yüksek sesle televizyon izlemek, müzik açmak ya da gece saatlerinde tamirat yapmak, Gürültü Yönetmeliği’ne göre 22.00 – 07.00 arasında yasak.





Komşularını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinleyenler, geç saatlerde tadilat yapanlar veya benzeri şekilde gürültüye sebep olanlara 11.035 TL ceza uygulanıyor. Gürültünün işyeri ya da şantiyede meydana gelmesi durumunda ceza 111.361 TL’ye, fabrikalarda ise 334.297 TL’ye kadar çıkıyor. Bu tutarların yeni yılda yeniden değerleme oranına göre artırılması bekleniyor.





Ortak alanlar kişisel depo değil





Merdiven boşlukları, koridorlar ve otopark gibi ortak alanları eşya bırakmak ya da izinsiz park için kullanmak yasalarla açıkça yasak. Şikâyet halinde apartman düzenini bozan bu davranışlara da ceza uygulanıyor.





Balkondan halı silkeleyene af yok





Halı ve çamaşır silkelemek, balkondan su dökmek gibi dikkatsiz alışkanlıklar, alt kat sakinlerine ciddi rahatsızlık veriyor. Bu eylemler çevre kirliliği ve zarar doğurabileceği için cezai yaptırımlar arasında yer alıyor.





Evcil hayvan sahiplerine uyarı





Apartmanda evcil hayvan beslemek serbest olsa da hijyen ve gürültü kurallarına uyulması şart. Hayvanların ortak alanları kirletmesi ya da sürekli havlaması, şikâyet üzerine idari para cezasıyla sonuçlanabiliyor.











