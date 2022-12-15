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BURSA

Ev sahibinden kiracıya müzikli eziyet: Evden çıksın diye yaptıkları pes dedirtti

Bursa’nın İznik İlçesinde bir ev sahibi, alt katta oturan kiracısının çıkması için evin içinde zıpladı. Tencere tava çalarak gürültü yaptı. Bununla yetinmeyen ev sahibi baca borusunu delerek alt kata gece müzik dinletti. Resmen işkence yaşayan kiracı Nusret Durmaz, ev sahibinin yaptıklarını cep telefonu ile tek tek kayda aldı.

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Haber Merkezi İHA
Ev sahibinden kiracıya müzikli eziyet: Evden çıksın diye yaptıkları pes dedirtti
Nusret Durmaz

Bursa’nın İznik ilçesinde 4 çocuk babası Nusret Durmaz’ın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Yeşil Cami Mahallesi Büke Sokak’ta bulunan 2 katlı evin alt katında ailesi ile yaşayan Durmaz, üst katta oturan ev sahibi Tenzile B'nin psikolojik baskılarına maruz kaldı.

Baca borusunu delip müzik dinletti

Evin içinde zıplayan tencere tava çalan ve bununla yetinmeyen ev sahibi baca borusunu delerek alt kata gece müzik dinletti. Resmen işkence yaşayan kiracı Nusret Durmaz, ev sahibinin yaptıklarını cep telefonu ile tek tek kayda aldı.

Evi bastı saldırdı

Kayıt esnasında ev sahibi kadının kiracının evine baca deliğinden müzik dinletmesi, evi basması ve saldırması da görüntülerde yer aldı. Kiracı durmaz İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

'Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek'


Korku dolu anları anlatan kiracı Durmaz, “İki yıldır bu evdeyiz. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk” dedi.

Kiracıya müzikli eziyet

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