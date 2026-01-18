Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Evde patlayan kombi hasara yol açtı

Evde patlayan kombi hasara yol açtı

20:0118/01/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Patlamanın ardından balkon camları kırıldı.
Patlamanın ardından balkon camları kırıldı.

Sivas'ta bir apartman dairesinde kombi patladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Patlamada evin balkonunda hasar oluştu.

Sivas'ta bir apartman dairesinin balkonunda kombinin patlaması sonucu hasar oluştu.

Mehmet Paşa Mahallesi Saraybosna Caddesi bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Patlamada evin balkonunda hasar oluştu.

İtfaiye ve doğal gaz ekipleri yaşanan patlama sonrası incelemede bulundu.



#kombi
#Sivas
#Patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ocak 2026 bedelli askerlik sınıflandırma sorgulama