Gündem Evinde PKKlı teröristi saklayan HDP Milletvekili Murat Sarısaça soruşturma
POLİTİKA

Evinde PKK'lı teröristi saklayan HDP Milletvekili Murat Sarısaç'a soruşturma

Terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen teröristi evinde saklayan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP Van Milletvekili Sarısaç hakkında, "terör örgütüne yardım ve yataklık, terörle mücadele kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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OYNAT 00:58
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HDP milletvekillerinin terör örgütü mensuplarına sığınak olma skandalına bugün bir yenisi daha eklendi. Şahsın HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın evinde kaldığı belirlendi. Ekipler düzenlediği operasyonla terör örgütü mensubunu, HDP milletvekilinin evinden çıkınca gözaltına aldı.

Olay

  • HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist Y.D. gözaltına alınmıştı.
  • Terörist Y.D'nin HDP milletvekili Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar, MOBESE kameralarınca kaydedilmişti.
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