Evinde PKK'lı teröristi saklayan HDP Milletvekili Murat Sarısaç'a soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP Van Milletvekili Sarısaç hakkında, "terör örgütüne yardım ve yataklık, terörle mücadele kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

OYNAT 00:58 HDP'li vekilin yardım ettiği terörist kıskıvrak yakalandı HDP milletvekillerinin terör örgütü mensuplarına sığınak olma skandalına bugün bir yenisi daha eklendi. Şahsın HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın evinde kaldığı belirlendi. Ekipler düzenlediği operasyonla terör örgütü mensubunu, HDP milletvekilinin evinden çıkınca gözaltına aldı. BiP'te paylaş

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