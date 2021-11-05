Gündem Evlat nöbetinde bir kavuşma daha PKKnın kaçırdığı bir çocuk daha ailesiyle kucaklaştı
POLİTİKA

Evlat nöbetinde bir kavuşma daha: PKK'nın kaçırdığı bir çocuk daha ailesiyle kucaklaştı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Görmez ailesi de evladına kavuştu. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmayla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 33'e yükseldi.

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Haber Merkezi DHA
Evlat nöbetinde bir kavuşma daha: PKKnın kaçırdığı bir çocuk daha ailesiyle kucaklaştı
Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Görmez ailesi de evladına kavuştu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda dün terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 örgüt mensubundan biri olan H.İ. Görmez, Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu. 13 Mart 2020'de HDP il binası önüne gelerek oğulları için oturma eylemine başlayan Mehmet ve Özlem Görmez, buluşmada duygu dolu anlar yaşadı.

33 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Mehmet ve Özlem Görmez, oğullarına kavuşmada emeği geçenlere teşekkür ederken, bu buluşmayla, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlayan ve 238 ailenin sürdürdüğü evlat nöbetinde, çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

Bakan Soylu Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerle görüştü
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Bakan Soylu Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerle görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra terör örgütü PKK tarafından dağa götürülen çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelerle Porsor Ana Kadın Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Ailelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileten Soylu, yaptıkları işin, attıkları adımların ve sahip çıktıkları meselenin bir memleket ve millet meselesi olduğunu vurguladı.

Ortaya koydukları iradeden dolayı ailelere minnettar olduklarını belirten Soylu,
'Hem kendi hem de başkalarının çocuklarına sahip çıkıyorsunuz. Burada attığınız adımlar, yaptığınız direnç ve ortaya koyduğunuz irade, önünde saygıyla eğilecek bir iradedir. Bunu ancak ana yüreği yapar. Evlatlarınıza sahip çıkıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Sonuna kadar sizinleyiz. Bunun için büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Sizi mutlu bir buluşmayla bir araya getirebilmek için tüm arkadaşlarımızla çok çalışıyoruz. Valimize, belediye başkanımıza ve tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlerle beraberler.' dedi.


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