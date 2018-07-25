Gündem Evrimin anne ve babasının tutukluluğuna itiraza ret
TOKAT

Tokat haberleri: Kayıp Evrim'in anne ve babasının tutukluluğuna itiraza ret

Evrim'in anne ve babasının tutukluluğuna itiraza ret

Tokat'ta 3 yaşındaki Evrim'in kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan küçük kızın anne ve babasının tutukluluk haline yapılan itiraz reddedildi. Bölgede 49 kişilik ekiple yapılan arama çalışmaları devam ederken olaya ilişkin soruşturma da genişletilerek sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında köylülerin de ifadelerine başvuruluyor.

Haber Merkezi AA
49 kişilik ekip, köy yakınlarını, çadırlar bölgesini ve inşaatı devam eden Yazıtepe Barajı'nın tamamlanan ve su tutulmaya başlanan kısmını tarıyor.
49 kişilik ekip, köy yakınlarını, çadırlar bölgesini ve inşaatı devam eden Yazıtepe Barajı'nın tamamlanan ve su tutulmaya başlanan kısmını tarıyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan küçük kızın anne ve babasının tutukluluk haline yapılan itiraz reddedildi.

Evrim'in 16 gün önce kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada çelişkili ifadelerde bulunan ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan anne Dilek ve baba Burhan Atış'ın tutukluluk haline itiraz edildi.

Başvuruyu değerlendiren Zile Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddederek çiftin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Çok yönlü genişletilen soruşturma kapsamında jandarma tarafından bazı köylülerin de ifadelerine başvuruluyor. Anne ve babası tutuklanan küçük kızın 1,5 yaşındaki kız kardeşi Sati Atış'a ise amca Niyazi Atış'ın eşi Dilet Atış bakıyor.

Evrim'i 49 kişilik ekip arıyor

Adli soruşturma devam ederken Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirtilen Evrim'in bulunması için başlatılan çalışmalar da sürüyor.

Bu çerçevede AFAD, dalgıç polisler, Jandarma arama Kurtarma (JAK) timleri, komandolar ve UMKE çalışanlarının yer aldığı 49 kişilik ekip, köy yakınlarını, çadırlar bölgesini ve inşaatı devam eden Yazıtepe Barajı'nın tamamlanan ve su tutulmaya başlanan kısmını tarıyor.

Kimi yerlerde kazı çalışmaları da yapılırken ekiplere Ankara'dan gelen kadavra arama köpeği Boomer da eşlik ediyor.

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