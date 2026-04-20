Eyüpsultan’da İETT otobüsünde korkutan yangın

Hasdal-Kemerburgaz yolu üzerinde seyir halindeki 34 HO 2503 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında saat 10.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsün motor bölümünde dumanlar yükselmeye başladığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.