|
Gündem

Fahiş fiyat artışı ve etiket farkına geçit yok

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde market ve fırınlarda etiket ve gramaj denetimlerini sürdürüyor. Marketlerde fahiş fiyat artışı ve etiket ile kasa arasındaki fiyat farklarını da kontrol eden Zabıta ekipleri ayrıca hijyen ve evrak denetimlerini de gerçekleştiriyor.

Haber Merkezi
16:02 . 27/07/2023 Perşembe
Diğer
Fahiş fiyat artışı ve etiket farkına geçit yok

Fahiş fiyat artışı ve etiket farkına geçit yok


Balıkesir genelinde vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, sorumluluğunda bulunan bölgelerde haksız fiyat artışının önüne geçmek amacıyla temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere ürünlerin alış-satış fiyatları üzerinden karı ile etiket fiyatlarının ödeme noktalarında da eşleşip eşleşmediği kontrol etti.

Denetimlerde; reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkan marketlere kanun gereği tespit tutanağı tutularak cezai işlem yapılması için gerekli işlemler başlatılıyor. Ayrıca etiketsiz ürün satışının da önüne geçmek için çalışan ekipler fiyat denetiminin yanı sıra, ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen koşullarını da denetliyor. Son bir hafta içinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde 12 işletmeye tutanak tutulup konuyla ilgili Ticaret İl Müdürlüğü’ne bilgi verildi.

#balıkesir
#zabıta
#denetim
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
28 Temmuz Cuma akşam ezan vakti saat kaçta?