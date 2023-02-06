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Fahrettin Altun'dan deprem açıklaması: Resmi kuruluşların bilgilendirmeleri takip edilmeli

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamada bulundu.

06:04 . 6/02/2023 Pazartesi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
Fahrettin Altun
, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası devletin tüm kurumlarının ivedilikle çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Altun, mesajında şunları şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası devletimizin tüm kurumları ivedilikle çalışmalarını yürütmektedir. Milletimize, ülkemize geçmiş olsun. Halihazırda tüm çalışmalar AFAD koordinasyonunda sürdürülmektedir. Yaşanan felaket ile alakalı AFAD başta olmak üzere resmi kuruluşların bilgilendirmelerinin takip edilmesi önem arz etmektedir."


#Kahramanmaraş
#Fahrettin Altun
#Deprem
1 saat önce
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Fahrettin Altun'dan deprem açıklaması: Resmi kuruluşların bilgilendirmeleri takip edilmeli
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