Fatih Erbakan'dan İBB'ye faizli borç tepkisi: Faizlerini de vatandaştan çıkartıyorlar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, A Haber'de katıldığı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında muhalefete yüklenen Erbakan, CHP'nin 28 Şubat'ı hatırlattığını ifade etti.

PKK ve FETÖ'nün Yedili Masa'yı desteklediğini söyleyen Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de (İBB) faizli borç tepkisinde bulunarak, "Bu borçların faizlerini de vatandaştan çıkartıyorlar. 7'li masa borç ve faiz vadediyor, millete çözüm sunmuyor." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Savunma sanayiinde her adımı destekliyoruz"





Savunma sanayiinde her adımı destekliyoruz. Yüzde 5-10 oranında parçaları dışarıdan geliyor diye eleştiriliyor. Bunlar zaman içinde yüzde 100'e gelecek. Bunlar son derece yanlış eleştiriler. Savunma sanayii de yüzde 20'lerde başladı şu an yüzde 80'lere geldi.

"'İktidar gitsin nasıl giderse gitsin' mantığı güdüyorlar"





Togg'un yüzde 100 yerli olmasına yönelik de çalışmalar yapılıyor. TCG Anadolu için iki bombalık ömrü var demeleri akıl mantık dışı. İHA'lara dokunacağız demek de "İktidar gitsin nasıl giderse gitsin" mantığıdır. Savunma sanayiine yapılan eleştiriler mantık dışı.





"Kendi halalarını bile ikna edemiyorlar"





Çamlıca Camii açılıyor nasıl dolacak diye uğraşılıyor. İçini dolduracak nesilleri yetiştirmek için de biz mücadele edelim. Kendi halalarını ikna edemiyorlar bu siyasetle zaten edemezsiniz.

"Saadet Partisi Milli Görüş'ü temsil edemez"

Saadet Partisi yaptıklarıyla Milli Görüş'ü temsil edemez. Saadet, Milli Görüş'e zıt birinin iktidar olması için çalışıyor. Milli Görüş'ün tam tersi düşünen bir zihniyeti iktidar yapmak için çabalıyor Saadet Partisi.

"CHP 28 Şubat'ı hatırlatıyor"

PKK ve FETÖ 7'li masayı destekliyor. Cumhur İttifakı'nın karşısındalar, biz de onların karşısındayız. CHP 28 Şubat'ı hatırlatıyor. Başörtüsüne güvenceye laikliğe aykırı diye karşı çıktılar.

"HDP'nin ajandası Türkiye'nin bölünmesi"

HDP'ye bakanlık verelim mi diye CHP ve İYİ Parti tartıştı. HDP'nin ajandası Türkiye'nin bölünmesi. CHP de bunu kabul etmiş. Terör örgütü seçim kampanyası yapıyor. PKK elebaşları açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istiyor.

İBB'ye faizli borç tepkisi

Dünyanın en yüksek faizle borçlanan belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bu borçların faizlerini de vatandaştan çıkartıyorlar. Yedili Masa borç ve faiz vadediyor, millete çözüm sunmuyor.

Biz halkın refahını, ekonomik gücünü artırmak için çalışacağız.







