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Fatih Erbakan'dan İBB'ye faizli borç tepkisi: Faizlerini de vatandaştan çıkartıyorlar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir televizyon programında muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. CHP'nin 28 Şubat'ı hatırlattığını ifade eden Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de 'faizli borç' tepkisinde bulundu. İBB'nin dünyanın en yüksek faizle borçlanan belediye olduğunu söyleyen Erbakan, "Bu borçların faizlerini de vatandaştan çıkartıyorlar. Yedili Masa borç ve faiz vadediyor, millete çözüm sunmuyor." dedi.

22:44 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, A Haber'de katıldığı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında muhalefete yüklenen Erbakan, CHP'nin 28 Şubat'ı hatırlattığını ifade etti.

PKK ve FETÖ'nün Yedili Masa'yı desteklediğini söyleyen Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de (İBB) faizli borç tepkisinde bulunarak, "Bu borçların faizlerini de vatandaştan çıkartıyorlar. 7'li masa borç ve faiz vadediyor, millete çözüm sunmuyor." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Savunma sanayiinde her adımı destekliyoruz"


Savunma sanayiinde her adımı destekliyoruz. Yüzde 5-10 oranında parçaları dışarıdan geliyor diye eleştiriliyor. Bunlar zaman içinde yüzde 100'e gelecek. Bunlar son derece yanlış eleştiriler. Savunma sanayii de yüzde 20'lerde başladı şu an yüzde 80'lere geldi.

"'İktidar gitsin nasıl giderse gitsin' mantığı güdüyorlar"


Togg'un yüzde 100 yerli olmasına yönelik de çalışmalar yapılıyor. TCG Anadolu için iki bombalık ömrü var demeleri akıl mantık dışı. İHA'lara dokunacağız demek de "İktidar gitsin nasıl giderse gitsin" mantığıdır. Savunma sanayiine yapılan eleştiriler mantık dışı.


"Kendi halalarını bile ikna edemiyorlar"


Çamlıca Camii açılıyor nasıl dolacak diye uğraşılıyor. İçini dolduracak nesilleri yetiştirmek için de biz mücadele edelim. Kendi halalarını ikna edemiyorlar bu siyasetle zaten edemezsiniz.

"Saadet Partisi Milli Görüş'ü temsil edemez"

Saadet Partisi yaptıklarıyla Milli Görüş'ü temsil edemez. Saadet, Milli Görüş'e zıt birinin iktidar olması için çalışıyor. Milli Görüş'ün tam tersi düşünen bir zihniyeti iktidar yapmak için çabalıyor Saadet Partisi.

"CHP 28 Şubat'ı hatırlatıyor"

PKK ve FETÖ 7'li masayı destekliyor. Cumhur İttifakı'nın karşısındalar, biz de onların karşısındayız. CHP 28 Şubat'ı hatırlatıyor. Başörtüsüne güvenceye laikliğe aykırı diye karşı çıktılar.

"HDP'nin ajandası Türkiye'nin bölünmesi"

HDP'ye bakanlık verelim mi diye CHP ve İYİ Parti tartıştı. HDP'nin ajandası Türkiye'nin bölünmesi. CHP de bunu kabul etmiş. Terör örgütü seçim kampanyası yapıyor. PKK elebaşları açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istiyor.

İBB'ye faizli borç tepkisi

Dünyanın en yüksek faizle borçlanan belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bu borçların faizlerini de vatandaştan çıkartıyorlar. Yedili Masa borç ve faiz vadediyor, millete çözüm sunmuyor.

Biz halkın refahını, ekonomik gücünü artırmak için çalışacağız.


Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na 'siyasallaşma' yanıtı: Ortaklarınız SİHA'larımıza 'katil' derken tek söz edemediniz
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na 'siyasallaşma' yanıtı: Ortaklarınız SİHA'larımıza 'katil' derken tek söz edemediniz

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, göreve gelmesi durumunda Atatürk Havalimanı'nı Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahiplerine teslim edeceğini duyuran Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti. CHP lideri, Bayraktar'a yanıt vererek, "Bu kadar siyasallaşmayın, ailecek bizim için değerlisiniz" ifadelerini kullanmıştı. Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun kendisi için yaptığı paylaşıma yanıt vererek, "Kemal Bey, sizin gözünüzde hakikaten bir değerimiz olsaydı milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız ve bazı ittifak ortaklarınız halkımıza yönelik teröre son veren yerli ve millî SİHA'larımızı “katil” olmakla suçladıkları zaman onlara karşı çıkar ve bu iddianın hiçbir şekilde gerçek olmadığı yolunda tek bir söz ederdiniz." dedi.


#Fatih Erbakan
#İBB
#Faiz
#Borç
#CHP
1 saat önce
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