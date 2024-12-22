Fatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı: Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

Sürüklenen otobüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine, çöp konteynerine ve yan yoldan caddeye çıkmak üzere olan hafif ticari araca çarptıktan sonra durabildi.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"Ne var ne yok hepsini götürdü"

"Ne var ne yok hepsini götürdü"

Otobüsün çarptığı aracın sürücüsü Murat Göktepe, "Otobüs kaldırıma çıkıp, sürükleyerek ne var ne yok hepsini götürdü. Bana çarptı. Çok şükür bende bir şey yok. Araçlarda da yolcu yoktu" dedi.