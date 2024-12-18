İETT otobüsleri 4 günde 3 can aldı

İstanbul’un dört bir yanından İETT araçlarının sebep olduğu kaza haberleri geliyor. Dün saat 12.00 sıralarında Başakşehir ilçesi İkitelli OSB Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 34 HO 1930 plaka İETT otobüsü şoförü Hidayet Yazıcı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek’e çarptı.





ŞOFÖR GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Ömer Ersin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Ali Tiyek’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise otobüs şoförü Hidayet Yazıcı’yı gözaltına aldı. Otobüsün yayalara çarptığı anlar araç içi kamerasınca kayıt altına alındı. Görüntülerde, dönüş yapan otobüsün durağa yanaştığı sırada kaldırıma çıkması, önce bir ağaca, ardından 2 yayaya çarpması yer aldı.





GERİ GELİRKEN ALTINA ALDI

İETT şoförleri hafta sonu iki kişiyi hayattan kopardı. Cumartesi akşamı Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu mevkisindeki duraktan hareket eden İETT otobüsü, geri manevra yaptığı sırada Nesrin Cuma'ya (11) çarptı. Otobüsün sürücüsü, çevredekilerin bağırışları üzerine aracı durdururken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Nesrin Cuma, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.





İETT EZDİ GEÇTİ

Pazar günü ise bir İETT otobüsü şoförü, Beşiktaş ilçesindeki 4. Levent'teki otobüs durağına yanaşırken Lütfiye Koyunoğlu’nu ezdi. Otobüsün altında kalan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Lütfiye K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hafta sonu kazaya karışan İETT araçları şoförleri gözaltına alındı. Beşiktaş’ta Koyunoğlu’nu ezen aracın şoförü tutuklandı.



