Halk otobüsçüleri kontak kapattı: 5 milyar liramızı verin

İstanbul’da faaliyet gösteren özel halk otobüsü esnafı, İBB’den aylardır ödeme alamıyor. Önceki gece İBB’nin Saraçhane’deki binası önünde eylem yapan esnaflar, parasızlık nedeniyle iş yapamaz hale geldiklerini belirtti. Araçlara yakıt koyamaz hale gelen bazı esnaflar, evlerini satmak zorunda kaldı. Esnafların sözcülüğünü üstlenen Avukat Erhan Güneş, 3 bin 41 aracın 5 milyar liraya yakın alacağı olduğunu belirterek, “Sorunlar çözülmezse kontak kapatacağız” dedi. Güneş, “Bizler artık tekerimizi döndüremiyoruz. Herhangi bir şekilde evimize, çoluğumuza, çocuğumuza para veremiyoruz” dedi.





MOBİNGTEN BIKTIK

İETT Genel Müdürlüğünün, kendilerine psikolojik baskı yaptığını, kendi uyguladıkları muayene kriterlerini uyguladıklarını ifade eden Güneş, şöyle konuştu: “İETT Genel Müdürlüğünün psikolojik baskısından, mobbinginden bıktık. Öncelikle İETT Genel Müdürlüğünde TÜVTÜRK muayene kriterleri uygulanmıyor. İETT Genel Müdürü kendine özel 240 tane muayene kriteri oluşturmuş. 240 muayene kriteri, bizim yönergemizde, teknik şartnamemizde olmayan şartlardır. Araçlarımızı kendi muayene istasyonlarına çekiyor. Muayene istasyonlarında gereksiz, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak kusurlardan, araçların saatlerini kesiyor. Araçlarımızın saatlerini kestiği için seferden menediliyor. Biz de mağdur oluyoruz.”





VERİLEN PARA YAKITA YETMİYOR

Özel halk otobüsü sahibi A.G., 3 bin 41 esnafa dün itibarıyla Ağustos ayına ait ödemenin yüzde 40’ının yapıldığını anlattı. Ödemeler düzenli olarak yapılmadığı için alacakların sürekli biriktiğini ifade eden A.G. 4 araç için 2 milyon liralık bir alacağı olduğunu ifade etti.





TEFECİDEN BORÇ ALDILAR

Bir başka esnaf İ.B. ise en ufak bir şeye bile ceza kesildiğini söyleyerek, “Bugün aldığımız paraların içinden cezaları da kesmişler. İki araç için bana 42 bin 500 lira elime geçti. İki aracın 140 bin lira şoför parası var. SSK, kasko, tamirci birde bizim geçimimiz var. Evini satan tefeciye bulaşanlar var” dedi.



