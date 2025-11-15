Yeni Şafak
Feci kazadan acı haber geldi : Sürücü hayatını kaybetti, alkollü olduğu tespit edildi

09:2115/11/2025, Cumartesi
IHA
Kaza, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde meydana geldi.
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, lüks bir otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün hastanede yapılan testte 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Halil Acar idaresindeki 16 BHB plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Ahmet T.’ye ait 10 ARD plakalı tıra henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü araç içinde sıkıştı.


İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Halil Acar, ekiplerin uzun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Kalbi duran sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı. Acar, hayati tehlikesi devam ederken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Halil Acar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Öte yandan, sürücü Halil Acar’ın hastanede yapılan kontrollerde 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildiği öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



