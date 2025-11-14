Yeni Şafak
Orman mantarları tehlike saçtı: 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Orman mantarları tehlike saçtı: 7 kişi hastaneye kaldırıldı

13:56 14/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
IHA
Ormandaki mantarları yiyen 7 kişi hastanelik oldu
Ormandaki mantarları yiyen 7 kişi hastanelik oldu

Bursa’dan İnegöl ilçesinde ormandan topladıkları mantarları yemek yapıp yiyen 7 kişi zehirlenerek hastanelik oldular. Jandarma komutanlığı ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay İnegöl’ün kırsal Tekke Mahallesinde meydana geldi. Ferdi G.(29) ve ağabeyi İlhan G.(34) ile birlikte ormana giderek mantar topladı.

Topladıkları mantarı anneleri Fatmagül G.(60)’ye teslim ettiler. 5 kişilik aile Hayrettin G.(62), Fatmagül G.(60), Ferdi G.(29), Şahin G.(27) ve İlhan G.(34) yemeği akşam saatlerinde yedikten 3 saat sonra aile bireyleri kusma ve mide bulantısı şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine başvurdular.

2 kişi daha zehirlendi

Öte yandan kırsal Çitli mahallesinde Harun G.(30) topladığı mantarı yedikten sonra zehirlendi. Ayrıca Alanyurt’ta ikamet eden Kemal B.(30)’de ormandan toplayıp yediği mantardan zehirlenerek hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu zehirlendikleri tespit edilen 7 kişi, dahiliye servise yatırıldılar. Jandarma komutanlığı ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.




#Orman mantarı
#​​​​​​​Mantar zehirlenmesi
#Bursa
