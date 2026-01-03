Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin sokak ortasında vurulmuştu: Şüpheli üç kişi tutuklandı

Devam eden çalışmalarda ise eylemi bizzat gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli dahil olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs 03.01.2026 tarihinde yakalanmış, yapılan arama neticesinde 1 adet el bombası tabir edilen patlayıcı, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve bunlara ait 7 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca, farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirilmiştir.