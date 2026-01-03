Yeni Şafak
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin sokak ortasında vurulmuştu: Şüpheli üç kişi tutuklandı

Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı.
İstanbul Üsküdar’da Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gümüştekin tedavi altına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, üç şüpheli şahsın tutuklandığını açıkladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 30.12.2025 tarihinde Üsküdar İlçesinde İbrahim Gümüştekin isimli şahsa karşı AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve tabancayla gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemi kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Yürütülen soruşturma kapsamında eyleme iştiraki tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalanmış, bahse konu 3 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığımızca 02.01.2026 tarihinde sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.
Devam eden çalışmalarda ise eylemi bizzat gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli dahil olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs 03.01.2026 tarihinde yakalanmış, yapılan arama neticesinde 1 adet el bombası tabir edilen patlayıcı, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve bunlara ait 7 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca, farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirilmiştir.

Olay kapsamında tespit edilen firari şahıslara yönelik yakalama çalışmaları ve soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

NE OLMUŞTU?

Olay 30 Aralık günü saat 04.15 sıralarında Üsküdar Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta aracında bulunan Gümüştekin, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilde yaralanan İbrahim Gümüştekin'in yanında bulunan kişi tarafından ghastaneye götürüldüğü bilgisi edinild. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Gümüştekin tedavi altına alındı.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çevrede 30 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi. Ekipler silahlı saldırıda bulunan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



#Fenerbahçe
#İbrahim Gümüştekin
#Üsküdar
