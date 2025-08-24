Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Fethiye’de kaçak villalara ceza yağdı

Fethiye’de kaçak villalara ceza yağdı

12:1924/08/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Fethiye
Fethiye

Muğla’nın Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kiralama belgesi bulunmayan 75 villaya ceza yağdı. Denetimlerde toplam 10 milyon 794 bin 750 TL idari para cezası uygulanırken, tekrarlanan ihlallerde ceza tutarının milyon liraları bulacağı uyarısı yapıldı.

Fethiye’de ’Turizm Amaçlı Kiralama Belgesi’ bulunmadan yapılan kiralamalara yönelik denetimler aralıksız sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, polis, jandarma ve turizm denetleme ekiplerinin gerçekleştirdiği son kontrollerde, izinsiz şekilde kiraya verilen 75 villaya toplam 10 milyon 794 bin 750 TL idari para cezası kesildi.



Yapılan incelemelerde, her bir konut için 143 bin 930 TL ceza uygulandığı bildirildi. Yetkililer, aynı konutta izinsiz kiralamanın ikinci kez tespit edilmesi halinde cezanın 719 bin 650 TL’ye, üçüncü kez tekrarlanması durumunda ise 1 milyon 439 bin 300 TL’ye çıkacağını açıkladı. Turizm sezonunun yoğun geçtiği Fethiye’de, yetkililer hem kayıt dışı kiralamaların önlenmesi hem de turizm gelirlerinin kayıt altına alınması için denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.




#Fethiye
#muğla
#villa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ - AYEDAŞ: 24 Ağustos 2025 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler