Fethiye’de kaçak villalara ceza yağdı

Yapılan incelemelerde, her bir konut için 143 bin 930 TL ceza uygulandığı bildirildi. Yetkililer, aynı konutta izinsiz kiralamanın ikinci kez tespit edilmesi halinde cezanın 719 bin 650 TL’ye, üçüncü kez tekrarlanması durumunda ise 1 milyon 439 bin 300 TL’ye çıkacağını açıkladı. Turizm sezonunun yoğun geçtiği Fethiye’de, yetkililer hem kayıt dışı kiralamaların önlenmesi hem de turizm gelirlerinin kayıt altına alınması için denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.