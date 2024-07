FETÖ ABD’ye kök saldı

15 Temmuz 2016’da Türkiye’de kanlı darbe girişimine kalkışan FETÖ, ABD’nin koruması altında. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen, yıllardır Pensilvanya’da CIA korumasında yaşıyor. Örgütün sözde üst düzey yöneticileri de Gülen’le birlikte. Elebaşının ABD’de oluşu nedeniyle örgüt, ülkenin neredeyse tamamına kök salmış durumda. Örgütün, ABD’nin neredeyse bütün eyaletlerinde eğitim, siyaset, ticaret ve kültür alanında yüzlerce vakıf ve kuruluşu var. FETÖ’ye bağlı bu kurumlar California, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Pennsylvania, Texas ve Virginia gibi eyaletler ile başkent Washington’da yoğunlaşıyor.

FETÖ, ABD’de tutunabilmek ve pozitif imaj sağlayabilmek için lobicilik faaliyetlerine ağırlık veriyor. Söz konusu vakıf ve kurumlarla ülkedeki akademisyenler, gazeteciler, bürokratlar, siyaset çevreleri ve iş adamlarıyla irtibat halinde olan terör örgütü, ihtiyaç duyduğu anlarda bu ilişkilerini kullanarak bilgi, haber ve reklam ile parasal kaynak ve hukuki imtiyaz elde ediyor. Örgüt ABD’de kurduğu vakıf, dernek ve kurumları New York’taki Ortak Değerler Birliği (Alliance for Shared Values) ve başkent Washington’daki Türk Amerikan Birliği (Turkic American Alliance) adlı çatı kuruluşları altında toplamış durumda.

FETÖ’nün ABD’deki en büyük finans kaynağı, “charter” olarak bilinen sözleşmeli okullar. Terör örgütü, işlettiği okullar için ABD’den her yıl yaklaşık 1 milyar dolara yakın fon alıyor. ABD’nin neredeyse tüm eyaletlerinde faaliyet yürüten örgüt, işlettiği sözleşmeli okullar için federal devletten aldığı bütçeyi illegal şekilde kullanarak bu eyaletlerdeki diğer faaliyetlerini finanse ediyor. ABD, bu okulların kirasından çalışanların maaşına kadar birçok kalemi karşılıyor. ABD’de farklı eyaletlerde FETÖ tarafından işletilen yüzlerce okul var. Eyaletler içinde özellikle Teksas, Ohio, Kaliforniya, New Jersey gibi bölgeler ön plana çıkıyor. Terör örgütü için her okul ekonomik anlamda önem taşırken sadece New Jersey’deki okullar için ABD hükümeti yıllık 60 milyon dolar fon ayırıyor.