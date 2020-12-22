Gündem FETÖnün çıplak arama" kara propagandasına soruşturma
POLİTİKA

FETÖ'nün 'çıplak arama" kara propagandasına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun "çıplak arama" iddiasıyla ilgili kara propaganda yapan FETÖ’nün sosyal medya hesaplarıyla ilgili resen soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, “Basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

  • Açıklamada, "Soruşturma kapsamında özel yasa hükümleri gereğince farklı soruşturma/kovuşturma usulü öngörülen kişiler hakkında, yasal düzenlemelere göre işlem tesis edilecektir” ifadeleri yer aldı.

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