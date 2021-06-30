FETÖ'nün 'Selam Tevhid' soruşturması kumpası davasında 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı

Teknoloji

YouTube'un Android uygulaması video bölümü paylaşma özelliği kazandı

YouTube masaüstünde uzunca bir süredir yer alan video bölümü sistemi Android uygulamasına da geliyor. Böylece içerik üretici tarafından oluşturulan bölümleme doğrultusunda videonun belirli kısımlarına hızlıca erişim sağlanabiliyor.