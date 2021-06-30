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FETÖ'nün 'Selam Tevhid' soruşturması kumpası davasında 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı

FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı. MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
FETÖnün Selam Tevhid soruşturması kumpası davasında 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı
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MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı veren eski hakim Vedat Dalda, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

"Selam Tevhid" kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.


FETÖ'nün Selam Tevhid kumpası davasında 20 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

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