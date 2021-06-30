FETÖ'nün 'Selam Tevhid' soruşturması kumpası davasında 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı

MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı veren eski hakim Vedat Dalda, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.
"Selam Tevhid" kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.
FETÖ'nün Selam Tevhid kumpası davasında 20 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.Ayrıntılar geliyor...