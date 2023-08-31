Fidan’ın Moskova ajandası dolu

Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya’nın çekildiği Tahıl Koridoru Anlaşması’nın yeniden aktif hale getirilmesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi için yürütülecek barış müzakerelerini görüşeceği bildirildi. Ankara, Moskova’nın Kiev ile uzlaşıya ikna edilmesi halinde müzakerelerin Türkiye’de yapılmasını istiyor.

Fidan’ın ayrıca geçtiğimiz hafta geçirdiği uçak kazasında ölen ve Rusya Devlet Başkanı Putin’e karşı isyan etmesiyle gündeme gelen Prigojin sonrasında Wagner’in durumunu Rus mevkidaşı Lavrov ile istişare etmesi bekleniyor. Türkiye’nin gerek askeri gerek siyasi olarak varlık gösterdiği pek çok ülkede faaliyet yürüttüğü için Wagner’in gelecekteki durumu Ankara’nın da ilgisini çekiyor. Öte yandan Moskova’nın da Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere Dörtlü Mekanizma’nın çalışmalarını gündeme getirmesi bekleniyor.