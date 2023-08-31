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Fidan’ın Moskova ajandası dolu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, 2 gün sürecek Rusya temasları bugün başlıyor. Fidan’ın temasları kapsamında, Rus muhataplarıyla ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunacak.

Uğur Duyan
04:00 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya’nın çekildiği Tahıl Koridoru Anlaşması’nın yeniden aktif hale getirilmesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi için yürütülecek barış müzakerelerini görüşeceği bildirildi. Ankara, Moskova’nın Kiev ile uzlaşıya ikna edilmesi halinde müzakerelerin Türkiye’de yapılmasını istiyor.


WAGNER DE MASADA

Fidan’ın ayrıca geçtiğimiz hafta geçirdiği uçak kazasında ölen ve Rusya Devlet Başkanı Putin’e karşı isyan etmesiyle gündeme gelen Prigojin sonrasında Wagner’in durumunu Rus mevkidaşı Lavrov ile istişare etmesi bekleniyor. Türkiye’nin gerek askeri gerek siyasi olarak varlık gösterdiği pek çok ülkede faaliyet yürüttüğü için Wagner’in gelecekteki durumu Ankara’nın da ilgisini çekiyor. Öte yandan Moskova’nın da Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere Dörtlü Mekanizma’nın çalışmalarını gündeme getirmesi bekleniyor.


#Hakan Fidan
#politika
#Rusya
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