Filistin’de kalıcı barış adaletle mümkün

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde düzenlenen “Uluslararası Hukuk Perspektifinden Gazze: Soykırım, İnsan Hakları ve Hesap Verebilirlik” başlıklı programda, Gazze’deki ateşkes süreci ve kalıcı barışın şartları ele alındı. İZÜ Tarihi Bina Müze Salonu’nda gerçekleştirilen programa, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan İçener, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ULUSLARARASI HUKUKUN EN BÜYÜK SINAVI

Programda konuşan Yüksel, Gazze’de sağlanan ateşkesin önemli olduğunu ancak kalıcı barış için yeterli olmadığını belirterek, “Kalıcı barış ancak adaletin tesisi, sorumluların hesap vermesi ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının güvence altına alınmasıyla mümkündür” dedi. Uluslararası hukukun Gazze sürecinde en ağır sınavını verdiğini söyleyen Yüksel, hukukun seçici uygulanması, çifte standartlar ve etkisiz yaptırımların sürecin en büyük sorunları olduğunu ifade etti. Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler kararlarının bağlayıcı olmasına rağmen İsrail’in bu kararlara uymadığını vurgulayan Yüksel, yaptırım mekanizmalarının işletilememesinin ahlaki bir meşruiyet krizine yol açtığını söyledi.

TÜRKİYE GAZZE'NİN YANINDA

Türkiye’nin sürece yönelik girişimlerine de değinen Yüksel, TBMM hukuk heyetinin Lahey’deki danışma görüşmelerine katıldığını, Türkiye’nin Güney Afrika’nın açtığı soykırım davasına delil desteği sunduğunu ve davaya müdahil olduğunu hatırlattı. UNRWA’nın insani yardım faaliyetlerinin engellenmesine ilişkin olarak Türkiye ve Norveç’in Uluslararası Adalet Divanı’na başvurduğunu da belirtti.

ATEŞKES ÖNEMLİ AMA YETERLİ DEĞİL

Ateşkesin insanlık adına umut verici olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmadığını belirten Yüksel, “Kanla kirletilmiş topraklara yalnızca barış ilan edilmesi yetmez, alınan tüm kararların eksiksiz uygulanması ve tüm sorumluların adalet önünde hesap vermesi gerekir” ifadelerini kullandı. Kalıcı barışın ancak adalet, istikrar ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının güvence altına alınmasıyla sağlanabileceğini vurgulayan Yüksel, “Türkiye tarih boyunca mazlumun yanında, tarihin doğru tarafında yer aldı. Gazze’de kalıcı barışın tesisi, sivillerin korunması, İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve Filistin devletinin kurulması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir” dedi.











