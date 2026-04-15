Firari etki ajanı Erk Acarer'in X hesabı erişime engellendi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) şehidini deşifre eden yapıda yer alan, MİT TIR’ı ihaneti sanıklarından olan ve yurt dışına kaçan FETÖ firarisi Erk Acarer, erişim engeli getirilen hesaplarının yanında maskeli isimlerle paylaşımlarını sürdürüyordu.

Maskeli hesabı da kapatıldı

Alman istihbaratına çalıştığını kabul eden Acarer'in tespit edilen yeni hesabı da 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Acarer, bugün Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen saldırıya ait görüntüleri, yayın yasağına rağmen servis edip halkı paniğe sürüklemişti.

Kendisi gibi firari Dündar'la dirsek temasında

Acarer’in, yurt dışında kaldığı süre zarfında MİT TIR’ı ihanetine imza atan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’la sık sık bir araya geldiği de biliniyor.

5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi ne?

Düzenlemeye göre, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve ilgili idari makamlar, internet ortamındaki içeriklere erişimi engelleyebiliyor veya içeriğin kaldırılmasını sağlayabiliyor.

Madde, özellikle “gecikmesinde sakınca bulunan hallerde” devreye girerken, alınan kararlar sonrasında yargı denetimine tabi tutuluyor ve hakim onayına sunuluyor. Böylece hem hızlı müdahale hem de hukuki kontrol mekanizması birlikte işletiliyor.



