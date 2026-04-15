Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Firari etki ajanı Erk Acarer'in X hesabı erişime engellendi

19:5615/04/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Firari Erk Acarer'in kapatılan hesabı.
Maskeli isimle paylaşım yapan firari etki ajanı Erk Acarer'in X hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) şehidini deşifre eden yapıda yer alan, MİT TIR’ı ihaneti sanıklarından olan ve yurt dışına kaçan FETÖ firarisi Erk Acarer, erişim engeli getirilen hesaplarının yanında maskeli isimlerle paylaşımlarını sürdürüyordu.

Maskeli hesabı da kapatıldı

Alman istihbaratına çalıştığını kabul eden Acarer'in tespit edilen yeni hesabı da 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Acarer, bugün Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen saldırıya ait görüntüleri, yayın yasağına rağmen servis edip halkı paniğe sürüklemişti.

Kendisi gibi firari Dündar'la dirsek temasında

Acarer’in, yurt dışında kaldığı süre zarfında MİT TIR’ı ihanetine imza atan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’la sık sık bir araya geldiği de biliniyor.

5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi ne?

Düzenlemeye göre, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve ilgili idari makamlar, internet ortamındaki içeriklere erişimi engelleyebiliyor veya içeriğin kaldırılmasını sağlayabiliyor.

Madde, özellikle “gecikmesinde sakınca bulunan hallerde” devreye girerken, alınan kararlar sonrasında yargı denetimine tabi tutuluyor ve hakim onayına sunuluyor. Böylece hem hızlı müdahale hem de hukuki kontrol mekanizması birlikte işletiliyor.


#Erk Acarer
#FETÖ
#Firari
#Erişim Engeli
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
